В Україні зафіксували перший випадок поліомієліту: симптоми, міфи і як не захворіти

В Україні, в Волинської області, зафіксували перший підтверджений випадок вакциноасоційованого паралітичного поліомієліту у дворічної дитини.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що дитина була не вакцинована, батьки зумисно відмовились від щеплень від поліомієліту. В Україні останні випадки хвороби фіксували в 2015 та 2017 роках.

МОЗ наголошує, що єдиний шлях убезпечити себе та своїх дітей від наслідків цієї хвороби це вакцинація, оскільки специфічного лікування не існує.

Джерелом хвороби може стати людина, яка хворіє або переносить вірус безсимптомно. Шляхами передачі вважаються фекально-оральний (брудні руки, вода, заражена їжа, екскременти) та повітряно-крапельний.

Симптоми: в більшості випадках хвороба спершу протікає непомітно, що погіршує шанси хворого на одужання, потім з'являються ознаки, які носять різний характер, що залежить від форми вірусу. Детальніше з симптоматикою ви можете ознайомитись на сайті Центру громадського здоров'я.

Інкубаційний період хвороби становить 2-35 діб, частіше 7-14 діб.

Класифікують такі види хвороби: з ураженням центральної нервової системи (ЦНР) та без її ураження. Зазначається, що навіть нетиповий поліомієліт (без ураження ЦНР) здатний дуже нашкодити хворому.

Міфи та спростування про щеплення проти поліомієліту:

ОПВ містить збудники ВІЛ

Жодного відомого прецеденту медицині не було відомо. Цей міф був спровокований журналістами через поширення квазідосліджень, що стосувались створення вакцини.

ІПВ може викликати поліомієліт

Вакцина містить мертвий вірус, який не здатний спровокувати хворобу у вакцинованого.

"Живий вірус у вакцині ОПВ буде розмножуватись

Оральна "жива" полівакцина містить ослаблений вірус. Ризик того, що він почне розмножуватись і людина захворіє мізерний.

Дикий вірус поліомієліту зник і зараз хвороба поширюється лише через вакцину

Дикі полівіруси - це віруси, які існують в навколишньому середовищі. За інформацією ВООЗ в природі існує 3 типи диких полівірусів. Знищеним вважається лише 2 тип, який фіксували останній раз в Індії, 1999 року. Проте інших два - 1-го і 3-го типу, це саме ті полівіруси, які провокують паралітичний поліомієліт.

Чому вакцини є безпечними?

Глобальна ініціатива з ліквідації поліомієліту використовує декілька вакцин для боротьби з цією хворобою. В Україні застосовується два типи - інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ) та оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ). Обидві вакцини закуповуються через Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та мають прекваліфікацію Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка гарантує якість та постійний контроль за виробниками. Для детальнішого ознайомлення зі стандартами виробництва вакцин передіть сюди.

"ОПВ одна з найбезпечніших вакцин, яку винайшло людство та застосовується для імунізації новонароджених. Вона настільки безпечна, що її можна використовувати, навіть коли дитина хвора. ОПВ використовується кілька разів для досягнення максимального імунітету щепленого проте зі збільшенням кількості щеплень не збільшуються ризики побічних ефектів", - пояснюють на сайті ВООЗ.

Де, коли та кому варто вакцинуватися?

Вакцинувати від поліомієліту потрібно з народження малюка. Щеплення обов'язково потрібно проводити комплексно, не пропускаючи жодного для збільшення резистентності організму до хвороби.

1 доза - 2 місяць життя дитини.

2 доза - 4 місяць.

3 доза - 6 місяць.

4 доза - 18 місяць.

5 доза - 6 років.

6 доза - 14 років.

Безкоштовна вакцинація проти поліомієліту проводиться у сімейного лікаря чи педіатра в державних медичних закладах, а також приватних, що уклали договори із Національною службою здоров'я України.

Як повідомляли Українські Новини, через катастрофічний рівень вакцинації Україні загрожують страшні епідемії поліомієліту, кору та дифтерії.

Крім того, в Києві вперше за останні кілька років зафіксували випадок захворюваності на дифтерію. Ситуацію погіршує той факт, що в Україні не вистачає сироватки проти дифтерії.