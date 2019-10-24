Вчені навчили щурів керувати авто за винагороду

Американські вчені з університету Річмонда навчили щурів керувати автомобілем. Дослідники продемонстрували ролик, де гризуни дійсно сідають в маленький автомобіль, їдуть, а в якості винагороди отримують фруктові кільця, повідомляє Тjournal.

Для експерименту вчені сконструювали електромобіль з пластикової пляшки, коліс і механізмів. Транспортний засіб працював по натисненню трьох мідних важелів, які відповідають за рух вперед, вліво і вправо. Передбачалося, що з часом гризуни зможуть не просто переміщатися в одну сторону, але і контролювати машинку.

Вчені вибрали 11 щурів, поділивши їх на дві групи: одних вирощували в звичайних умовах, а інших у "збагачених" — з іграшками і тренуваннями. Спочатку тварин нагороджували фруктовими кільцями кожен раз, коли ті доторкалися до важелів і приводили транспорт у рух. Коли пацюки розібралися з керуванням, кільця стали поміщати на відстані від машини — гризуни сідали в електромобіль і доїжджали до їжі.

Ролик, показаний вченими, демонструє, що з часом піддослідні стали не тільки їздити по прямій, але і повертати, якщо того вимагає ситуація. Гормональні тести показали, що водіння "розслабляло" щурів.

Келлі Ламберт, яка очолювала експеримент, назвала результати "значущими": досвід показав, що мозок щурів адаптується до завдань краще, ніж передбачалося раніше. При цьому найкраще із завданням впоралися щури зі "збагаченої групи", у той час, як їх опоненти практично провалили тест на водіння.

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