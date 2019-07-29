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29 июля 2019, понедельник, 21:50 87
Наука 2019-07-29T21:52:06+03:00
Українські Новини
Ученые нашли способ, как сделать котов гипоаллергенными

Ученые нашли способ, как сделать котов гипоаллергенными

Кот.
Кот.

Добавление в кошачий корм небольших количеств антител к белку Fel d1 снижает проявление аллергии у страдающих от нее людей. Об этом Элизабет Сатьярадж (Ebenezer Satyaraj) и ее коллеги из Nestlé Purina Research пишут в статье, опубликованной в журнале Immunity, Inflammation and Disease, пишет Naked Science.

Предварительное небольшое исследование охватило 105 домашних кошек, которые получали антитела в течение 10 недель. В результате содержание Fel d1 в выделениях их слюнных и сальных желез упало на 47 процентов, а у 11 добровольцев, страдающих от аллергии на кошек, проявления болезни существенно ослабли.

Белок кошачьих Fel d1 содержится в их моче, слюне и сальных выделениях, вместе с ними в изобилии попадая и на шерсть. По оценкам ученых, до 20 процентов людей страдают от аллергии на кошек, в 95 процентах случаев она вызывается контактом именно с Fel d1. Антитела, связывающие этот белок, давно созданы, однако попытки использовать их в составе "таблеток от кошачьей аллергии" бесполезны, поскольку молекулы не выживают в желудочно-кишечном тракте человека.

С другой стороны, опыты с самими кошками выглядят более многообещающими. Антитела к Fel d1 у них могут действовать прямо в ротовой полости, попадая в слюну и нейтрализуя белок "на месте". Таким образом, он не попадает ни на шерсть, ни на отмершие частицы кожи животных, хотя синтезируется совершенно нормальным образом — насколько можно судить, на состояние кошки антитела никак не влияют. Возможно, уже в ближайшем будущем на полках магазинов появится кошачья еда с добавками "от аллергии".

Напомним, ранее Супрун разрушила популярные мифы о тополином пухе и котах.

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