Мавпи виграли битву інтелектів і виявилися розумнішими за людей

Американські вчені порівняли інтелектуальні здібності людей і мавп та дійшли висновку, що мавпячий мозок іноді виявляється набагато ефективнішим за людський, пишуть у журналі Medical News Today.

Наголошується, що в дослідженні брали участь 56 осіб, 7 макак-резусів і 22 капуцинів. Так, випробувані повинні були вибрати поспіль 3 іконки, після чого їх чекала нагорода у вигляді бананових кульок. Після декількох повторень умови змінилися: щоб отримати винагороду достатньо було натиснути всього лише на одну певну іконку. В результаті, практично всі мавпи зрозуміли, що правила змінилися, а от більшість людей так і продовжували шукати комбінації.

Експериментатори розповіли, що мавпи здатні тримати в короткостроковий проміжок часу в голові одразу кілька речей. Однак, примати завжди шукають прості альтернативи, у них менше робочої пам'яті, ніж у людей.

Як повідомляли Українські Новини, люди підчепили смертельну хворобу від мавп а вченим з Китаю вдалося клонувати макаку.

Інтелект мавп було доведено ще в 2016 році, коли один з приматів потягнув айфон, щоб обміняти його на їжу.