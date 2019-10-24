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24 жовтня 2019, четвер, 20:23 11
Наука 2019-10-24T20:29:31+03:00
Українські Новини
Мавпи виграли битву інтелектів і виявилися розумнішими за людей

Мавпи виграли битву інтелектів і виявилися розумнішими за людей

Медицина, Наука, Мавпи, Експеримент
Мавпи. Фото: pixabay
Мавпи. Фото: pixabay

Американські вчені порівняли інтелектуальні здібності людей і мавп та дійшли висновку, що мавпячий мозок іноді виявляється набагато ефективнішим за людський, пишуть у журналі Medical News Today.

Наголошується, що в дослідженні брали участь 56 осіб, 7 макак-резусів і 22 капуцинів. Так, випробувані повинні були вибрати поспіль 3 іконки, після чого їх чекала нагорода у вигляді бананових кульок. Після декількох повторень умови змінилися: щоб отримати винагороду достатньо було натиснути всього лише на одну певну іконку. В результаті, практично всі мавпи зрозуміли, що правила змінилися, а от більшість людей так і продовжували шукати комбінації.

Експериментатори розповіли, що мавпи здатні тримати в короткостроковий проміжок часу в голові одразу кілька речей. Однак, примати завжди шукають прості альтернативи, у них менше робочої пам'яті, ніж у людей.

Як повідомляли Українські Новини, люди підчепили смертельну хворобу від мавп а вченим з Китаю вдалося клонувати макаку.

Інтелект мавп було доведено ще в 2016 році, коли один з приматів потягнув айфон, щоб обміняти його на їжу.

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