Смертельной болезнью люди заразились от обезьян

Редкая и трагическая череда событий позволила смертельному типу малярии появиться у горилл и заразить другие виды, в частности инфицировать людей, сообщают "BBC Украина". \r\nСотни тысяч людей умирают от тропической малярии ежегодно. Как выяснили ученые, причиной большинства смертей является вид паразитических простейших Plasmodium falciparum. Именно он вызывает тяжелую форму малярии с наибольшим количеством смертельных случаев.\r\nИзначально микроорганизм инфицировал африканских человекообразных обезьян, считают ученые. Эксперты обнаружили, что случайная генетическая мутация, которая произошла около 50 000 лет назад, превратила этого паразита в угрозу людям.\r\nМалярию вызывает паразит, который попадает в кровь, когда инфицированный комар кусает человека или животное. Существует множество различных штаммов паразитов, и один из самых опасных - Plasmodium falciparum, который вызывает тяжелую форму малярии.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nИсследователи говорят, что человек получил его от гориллы во время первой миграции людей из Африки - примерно 40-60 тысяч лет назад.\r\nИсследователи считают, что тысячи лет назад два типа малярийного паразита случайно инфицировали гориллу, после чего между ними состоялся обмен генетическим материалом.\r\n"Это крайне редкое научное событие привело к болезням и смерти людей", - сказал руководитель проекту Гэвин Райт.\r\nОн сказал, что шансы на то, что паразит вскоре снова мутирует, "очень и очень малы", хотя теоретически это возможно.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nБольше всего случаев заболевания малярией и смертей, вызванных Plasmodium falciparum, фиксируют в странах Африки к югу от Сахары, а наибольшая доля этих случаев приходится на детей в раннем возрасте.\r\nКак сообщали Українські Новини, от малярии в Африке умер украинский миротворец из миссии ООН в Конго. Также от в начале года во Львове два человека заболели малярией, один из которых умер. Ранее от этой болезни скончался 43-летний мужчина во Львовской области.