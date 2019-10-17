Смертельной болезнью люди заразились от обезьян

Редкая и трагическая череда событий позволила смертельному типу малярии появиться у горилл и заразить другие виды, в частности инфицировать людей, сообщают "BBC Украина".

Сотни тысяч людей умирают от тропической малярии ежегодно. Как выяснили ученые, причиной большинства смертей является вид паразитических простейших Plasmodium falciparum. Именно он вызывает тяжелую форму малярии с наибольшим количеством смертельных случаев.

Изначально микроорганизм инфицировал африканских человекообразных обезьян, считают ученые. Эксперты обнаружили, что случайная генетическая мутация, которая произошла около 50 000 лет назад, превратила этого паразита в угрозу людям.

Малярию вызывает паразит, который попадает в кровь, когда инфицированный комар кусает человека или животное. Существует множество различных штаммов паразитов, и один из самых опасных - Plasmodium falciparum, который вызывает тяжелую форму малярии.

Исследователи говорят, что человек получил его от гориллы во время первой миграции людей из Африки - примерно 40-60 тысяч лет назад.

Исследователи считают, что тысячи лет назад два типа малярийного паразита случайно инфицировали гориллу, после чего между ними состоялся обмен генетическим материалом.

"Это крайне редкое научное событие привело к болезням и смерти людей", - сказал руководитель проекту Гэвин Райт.

Он сказал, что шансы на то, что паразит вскоре снова мутирует, "очень и очень малы", хотя теоретически это возможно.

Больше всего случаев заболевания малярией и смертей, вызванных Plasmodium falciparum, фиксируют в странах Африки к югу от Сахары, а наибольшая доля этих случаев приходится на детей в раннем возрасте.

Как сообщали Українські Новини, от малярии в Африке умер украинский миротворец из миссии ООН в Конго. Также от в начале года во Львове два человека заболели малярией, один из которых умер. Ранее от этой болезни скончался 43-летний мужчина во Львовской области.