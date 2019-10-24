підписатися на розсилку
24.7 25.1
27.35 27.95
˟
24 жовтня 2019, четвер, 18:21 9
Технології 2019-10-24T21:00:04+03:00
Українські Новини
Британська компанія пропонує 125 тисяч доларів за симпатичне обличчя

Британська компанія пропонує 125 тисяч доларів за симпатичне обличчя

Стартап, технології, Британія, Ніколас Кейдж
Робот. Фото: pixabay
Робот. Фото: pixabay

Анонімна компанія запропонувала суму 125 тисяч доларів людині, який готовий стати донором і віддати своє обличчя роботу. Про такому незвичайному реченні написала британська інжинірингова компанія Geomiq.

Компанія запевнила, що зрізати шкіру, як у фільмі з Ніколасом Кейджем і Джоном Траволтою, нікому не будуть: компанія заплатить лише за "копірайт" на обличчя, щоб скільки завгодно проводити його 3D-моделі.

Головна умова для потенційного донора — приємні риси обличчя, так як розробляється робот буде виконувати функцію доглядальниці. Інших критеріїв ідеального кандидата немає: стартап не назвав вашу стать або вік.

"Ми знаємо, це досить незвичне прохання, і передача ліцензії на обличчя — потенційно дуже серйозне рішення", — пишуть представники Geomiq у своєму блозі. Вони зазначають, що поки не можуть назвати замовника з-за договору про нерозголошення.

Відомо, що компанія буде створювати "віртуальних друзів" для літніх людей. Основна частина розробки вже завершена, роботів планують виробляти в наступному році. Розробка проекту велася п'ять років, а фінансували його шанхайські фонди.

Як повідомляли Українські Новини, Харківські студенти представили свої стартапи в CIG R & D LAB. Раніше американська компанія купила український стартап Teleport за 8 млн доларів.

Більше новин про: Стартап технології Британія Ніколас Кейдж

Архів
Новини
За вбивство школяркив Бангладеш стратять 16 осіб 20:50
На Донбасі обстріли не вщухають: поранений військовий ЗСУ 20:25
НБУ поліпшив прогноз міжнародних резервів на $1,1 млрд 20:25
Гривня на міжбанку стрімко валиться донизу 20:04
Прем'єр Гончарук очолив Нацраду з розвитку науки і технологій 19:42
більше новин
Богдану можуть вручити підозру за роботу на Азарова 13:29
На посаду губернатора Київщини з зарплатою 18 тис. гривень йде мультимільйонер з купою оффшорок, колекцією годинників, книг і автомобілів 14:25
За перші місяці керування Нефьодова, на митниці зросла корупція та зменшилися надходження на 15 млрд гривень, - "Гроші" 11:11 Відео
Суд призначив психологічну експертизу Насалику 13:15
Законопроект про зміни на ринку електроенергії скасовує енергореформу, - енергетична асоціація 12:41
більше новин
Богдану можуть вручити підозру за роботу на Азарова 13:29
Депутатам "Слуги народу" роздавали хабарі в $30 тисяч за корупційну схему Яценка, - Кошкіна 08:19
Суд призначив психологічну експертизу Насалику 13:15
Вихідні на Різдво: скільки будуть відпочивати українці і коли відпрацьовуватимуть 16:56
За перші місяці керування Нефьодова, на митниці зросла корупція та зменшилися надходження на 15 млрд гривень, - "Гроші" 11:11 Відео
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok