Британська компанія пропонує 125 тисяч доларів за симпатичне обличчя

Анонімна компанія запропонувала суму 125 тисяч доларів людині, який готовий стати донором і віддати своє обличчя роботу. Про такому незвичайному реченні написала британська інжинірингова компанія Geomiq.

Компанія запевнила, що зрізати шкіру, як у фільмі з Ніколасом Кейджем і Джоном Траволтою, нікому не будуть: компанія заплатить лише за "копірайт" на обличчя, щоб скільки завгодно проводити його 3D-моделі.

Головна умова для потенційного донора — приємні риси обличчя, так як розробляється робот буде виконувати функцію доглядальниці. Інших критеріїв ідеального кандидата немає: стартап не назвав вашу стать або вік.

"Ми знаємо, це досить незвичне прохання, і передача ліцензії на обличчя — потенційно дуже серйозне рішення", — пишуть представники Geomiq у своєму блозі. Вони зазначають, що поки не можуть назвати замовника з-за договору про нерозголошення.

Відомо, що компанія буде створювати "віртуальних друзів" для літніх людей. Основна частина розробки вже завершена, роботів планують виробляти в наступному році. Розробка проекту велася п'ять років, а фінансували його шанхайські фонди.

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