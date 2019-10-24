В Індії заарештували браконьєра, який обідав геніталіями ведмедів

Після 6 років пошуків, в Індії заарештували чоловіка, підозрюваного у вбивстві ведмедів для споживання в їжу їхні статевих органів. Про це передає ВВС Україна.

Зокрема, мова йде про ведмедів-губачів, які в народі отримали прізвисько "ведмеді-лінивці".

Правоохоронці протягом кількох років шукали браконьєера на ім'я Ярлен, який стабільно вбивав ведмедів-губачів. Відзначається, що останки тварин з вирізаними геніталіями знайшли в національному парку.

Браконьєром є виходець з кочового племені парді-бехелия, згідно вірі яких, статевий орган ведмедя-губача є афродизіаком. Відомо, що ведмежу жовч використовують у традиційній китайській медицині. Вона має високу ціну на чорному ринку.

Крім того, чоловіка підозрюють у незаконному полюванні на тигрів і торгівлі ними в центральній Індії.

Поліція стверджує, що Ярлен переховувався, використовуючи документи на різні прізвища. Для того, щоб заарештувати браконьєра, було створено спеціальну команду. Переслідування тривало протягом шести років. Сам браконьєр не коментує звинувачення, суд залишив його під вартою.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Індії народилася незвичайна дівчинка з додатковими кінцівками.

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