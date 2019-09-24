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24 сентября 2019, вторник, 18:47 229
Жизнь 2019-09-24T18:47:18+03:00
Українські Новини
В Индии родилась необычная девочка с дополнительными конечностями

В Индии родилась необычная девочка с дополнительными конечностями

В Индии в одной из государственных больниц в штате Раджастан 24-летняя женщина готовилась к родам тройни. Однако вместо этого на свет появилась двойня.

Первый ребенок ( мальчик) родился полностью здоровым, но у второго ребенка (девочка) врачи обнаружили ряд анатомический отклонений. У девочки четыре ноги и три руки. Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на The Mirror.

Медики заявили, что изначально должна была родиться тройня, но два плода соединились.Кроме того, по данным медиков, за время беременности женщина ни разу не сделала УЗИ, поэтому не знала о возникших проблемах.

В Индии родилась девочка с дополнительыми конечностями. Фото:catersnewsВ Индии родилась девочка с дополнительыми конечностями. Фото:catersnews

Дополнительные конечности находятся на груди и животе ребенка. Их собираются удалить с помощью операции. Изначально у девочки также были проблемы с дыханием, однако ее подключили к кислороду, и состояние жизненно важных органов стабилизировалось.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Украине произшел второй случай рождения ребенка от "троих родителей" путем оплодотворения донорской яйцеклетки и собственной яйцеклетки будущей матери.

Кроме того, в Индии у годовалого мальчика началось половое созревание.

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