Скандальний прокурор Кулик не з'явився на переатестацію

Прокурор Генеральної прокуратури Костянтин Кулик, якого раніше знизили до начальника відділу, не з'явився на переатестацію.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Центру протидії корупції (ЦПК) в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

ЦПК зазначає, що серед 1 000 складали іспит прокурорів 29% не з'явилися на нього або не здали.

Про причини неявки Кулика не повідомляється.

"Це той Кулик, який став першим обвинуваченим за незаконне збагачення", - повідомляє ЦПК.

Він також намагався довести, що не має нічого спільного з матір'ю його дітей, на яких записана нерухомість Кулика.

Як повідомляли Українські Новини, суд не зміг закрити справу проти Кулика через скасування кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

Колишній військовий прокурор сил АТО Костянтин Кулик за час розслідування проти нього про можливе незаконне збагачення офіційно заробив в органах прокуратури 1 240 394 гривні.

Наприкінці жовтня 2016 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно Кулика у незаконному збагаченні.