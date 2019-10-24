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24 жовтня 2019, четвер, 16:15 13
Події 2019-10-24T17:15:02+03:00
Українські Новини
Двоє співробітників "Луганськводи" поранені під обстрілом бойовиків

Двоє співробітників "Луганськводи" поранені під обстрілом бойовиків

Ситуація в зоні ООС, обстріли на Донбасі, обстріли бойовиків
"Луганськвода". Фото: klv.lg

Два працівники обласного комунального підприємства "Луганськвода" поранені через обстріли в зоні проведення Операції об'єднаних сил (ООС) в четвер після того, як співробітники "Води Донбасу" потрапили під обстріл у Донецькій області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ООС, передають Українські Новини.

"Сьогодні, близько 10 години 30 хвилин, ворог з автоматичного станкового гранатомета АГС-17 обстріляв працівників комунального підприємства "Луганськвода", які проводили ремонтні роботи в районі залізничної станції "Кондрашевська" біля зупинки "Зелений гай". У результаті обстрілу поранення отримали дві цивільні особи", - сказано в ньому.

До того ж з української сторони було надано гарантії на неухильне дотримання режиму "Тиша" до 17:00.

Прес-центр Об'єднаних сил повідомляє, що від місця, де зафіксовано обстріл, до найближчих позицій українських військовослужбовців понад 2,5 тис. м.

"За тактико-технічними характеристиками пострілу з АГС-17 мають прицільну дальність 1 700 м, а максимальна дальність польоту - 2 100 м (з пострілом ГПД-30)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зазначений населений пункт знаходиться на непідконтрольній уряду України території, немає можливості перевірити факт травмування або поранення мирних жителів.

Як повідомляли Українські Новини, у 2015 Москаль звільнив гендиректора "Луганськводи" за співпрацю з бойовиками. Тим часом на Донбасі загинув нацгвардієць.

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