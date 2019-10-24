Чоловік новопризначеної в. о. голови НАЗК Новак володіє Mercedesом за 10 гривень і 4 ділянками в Закарпатті

Тимчасово виконуюча обов'язки голови Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Новак задекларувала у власності чоловіка Леоніда 4 земельні ділянки в Закарпатській області та автомобіль Mercedes-Benz 200 1994 року випуску за 10 гривень.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

Новак володіє земельною ділянкою площею 318 км. м і садовим будиночком в Києві, земельною ділянкою площею 1 тис. га в Обухові (Київська область) і нежитловим приміщенням у Коктебелі в Криму.

У власності її чоловіка Леоніда вказано 2 квартири, 2 парковки в Києві і 4 земділянки загальною площею 2,2 тис. кв. м у Вишковому (Закарпатська область).

Чоловік Новак також володіє 2 автомобілями HONDA CR-V і Mercedes-Benz 200 1994 року випуску з вказаною вартістю на момент придбання в 10 гривень, а також підприємствами "Антарес" і "Компанія "Неон Трейдинг".

У 2018 році в. о. голови НАЗК заробила 482 тис. гривень як депутат Ради, 60,4 тис. гривень пенсії, її чоловік - 36 тис. гривень зарплати в ТОВ "Плодоовочторг" і 16 тис. гривень пенсії.

Готівкою Новак має 125 тис. доларів, її чоловік - 17 тис. доларів, а також на її рахунку в "Альфа-банку" зберігається 707 євро.

Голова Нацагентства має боргові зобов'язання в розмірі 1,7 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 20 жовтня Кабінет Міністрів призначив на посаду тимчасово в. о. голови НАЗК Новак.

Повноваження членів Національного агентства з запобігання корупції достроково припинені, новий глава агентства повинен бути обраний до 18 грудня.