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24 жовтня 2019, четвер, 14:34 19
Суспільство 2019-10-24T14:35:16+03:00
Українські Новини
Медичні довідки, видані на тимчасово окупованих територіях, визнають в Україні

Медичні довідки, видані на тимчасово окупованих територіях, визнають в Україні

Донбас, Кабмін, окуповані території Донбасу, медичні довідки
Довідка. Фото: pixabay
Довідка. Фото: pixabay

Кабінет Міністрів ввів механізм підтвердження фактів народження і смерті на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства юстиції, передають Українські Новини.

"Уряд у розвиток так званих "Намібських винятків", сформульованих Міжнародним судом ООН і розвинених у практиці Європейського суду з прав людини, запровадив механізм підтвердження достовірності медичних довідок, виданих на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей відповідними закладами охорони здоров'я та судово-медичними установами", - йдеться в повідомленні з посиланням на слова Міністра юстиції Дениса Малюськи.

За словами міністра, суть "Намібських винятків" полягає в визнанні допустимим обліку окремих документів, виданих окупаційними властями. При цьому факт визнання документів не означає визнання окупаційної влади.

Питання про підтвердження фактів народження і смерті розглядатиме спеціально створена Комісія, яка буде з'ясовувати дійсні обставини справи і видавати висновок, який буде підставою для реєстрації уповноваженим органом народження або смерті.

Згідно з повідомленням, постанову розроблено у зв'язку з прийняттям Верховною Радою 18 січня 2018 року закону, яким визнається незаконною і суперечить нормам міжнародного права діяльність російських збройних формувань і окупаційної адміністрації Росії в Донецькій і Луганській областях, а будь-який виданий ними акт є недійсним, крім документів, що підтверджують факт народження або смерті особи на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Як повідомляли Українські Новини, 1 жовтня Президент Володимир Зеленський підтвердив офіційне погодження українською стороною порядку набрання чинності закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей (закон про особливий статус Донбасу) або так званої "формули Штайнмаєра", яка передбачає частковий вступ в силу особливого статусу Донбасу в день проведення місцевих виборів, а на постійній основі - після підтвердження ОБСЄ їх відповідності міжнародним стандартам.

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