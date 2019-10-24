Медичні довідки, видані на тимчасово окупованих територіях, визнають в Україні

Кабінет Міністрів ввів механізм підтвердження фактів народження і смерті на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства юстиції, передають Українські Новини.



"Уряд у розвиток так званих "Намібських винятків", сформульованих Міжнародним судом ООН і розвинених у практиці Європейського суду з прав людини, запровадив механізм підтвердження достовірності медичних довідок, виданих на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей відповідними закладами охорони здоров'я та судово-медичними установами", - йдеться в повідомленні з посиланням на слова Міністра юстиції Дениса Малюськи.



За словами міністра, суть "Намібських винятків" полягає в визнанні допустимим обліку окремих документів, виданих окупаційними властями. При цьому факт визнання документів не означає визнання окупаційної влади.



Питання про підтвердження фактів народження і смерті розглядатиме спеціально створена Комісія, яка буде з'ясовувати дійсні обставини справи і видавати висновок, який буде підставою для реєстрації уповноваженим органом народження або смерті.



Згідно з повідомленням, постанову розроблено у зв'язку з прийняттям Верховною Радою 18 січня 2018 року закону, яким визнається незаконною і суперечить нормам міжнародного права діяльність російських збройних формувань і окупаційної адміністрації Росії в Донецькій і Луганській областях, а будь-який виданий ними акт є недійсним, крім документів, що підтверджують факт народження або смерті особи на тимчасово окупованих територіях Донбасу.



Як повідомляли Українські Новини, 1 жовтня Президент Володимир Зеленський підтвердив офіційне погодження українською стороною порядку набрання чинності закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей (закон про особливий статус Донбасу) або так званої "формули Штайнмаєра", яка передбачає частковий вступ в силу особливого статусу Донбасу в день проведення місцевих виборів, а на постійній основі - після підтвердження ОБСЄ їх відповідності міжнародним стандартам.