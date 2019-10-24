Автобус "Київ-Варшава" в Рівненській області зіткнувся з вантажівкою, є загиблий і травмовані

ДТП з автобусом і вантажівкою. Фото: rv.dsns.gov.ua

ДТП з автобусом і вантажівкою. Фото: rv.dsns.gov.ua

У ніч на четвер, 24 жовтня, на трасі Київ-Варшава сталося ДТП з автобусом міжнародного сполучення. Близько 3 години ранку "Неоплан" прямував з Києва до Варшави. В 3:25 транспортний засіб зіткнувся з вантажним автомобілем біля населеного пункту Федорівка Сарненського району. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління ДСНС у Рівненській області.

В результаті ДТП троє дорослих пасажирів автобуса з забійними ранами госпіталізовано в травматологічне відділення Сарненської ЦРЛ. Другий водій, який перебував на правій частини автобуса загинув на місці події.

ДТП з автобусом і вантажівкою. Фото: rv.dsns.gov.ua

Всього в транспортному засобі перебував 31 пасажир. Поліцейські і рятувальники доправили їх з місця події в актовий зал адміністративної будівлі патрульної поліції в Сарни. На даному етапі з'ясовуються події встановлюють співробітники поліції.

Нагадаємо, що раніше В Рівненській області мікроавтобус влетів у фуру, обидва водії загинули.

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