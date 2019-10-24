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  • Україна піднялася в рейтингу Doing Business, але дуже відстає від усіх сусідів
24 жовтня 2019, четвер, 08:42 23
Економіка 2019-10-24T10:00:02+03:00
Українські Новини
Україна піднялася в рейтингу Doing Business, але дуже відстає від усіх сусідів

Україна піднялася в рейтингу Doing Business, але дуже відстає від усіх сусідів

Рейтинг, Doing Business, Олексій Гончарук, Doing Business-2019
Рейтинг. Фото: keywordteam.net
Рейтинг. Фото: keywordteam.net

Україна, яка опустилася на дві позиції в рейтингу конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму (WEF), зайнявши 85 місце з 141, посіла 64-е місце в рейтингу інвестиційної привабливості Doing business-2020, поліпшивши позицію минулого року на 7 пунктів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на своїй сторінці в Facebook.

Найбільші кроки за останній рік Україна зробила за такими критеріями:

  • "захист міноритарних акціонерів", - піднявшись на 27 пунктів;
  • "отриманням дозволу на будівництво" - держава підскочив на 10 місць вгору.

За словами Гончарука, такі результати є позитивним сигналом для українських підприємців і "зеленим світлом" для інвесторів-іноземців. Також прем'єр висловив упевненість в тому, що "такими темпами наша держава, шляхом успішних реформ, стане магнітом для інвестицій вже найближчим часом".

При цьому 63-е місце зайняла Індія, а 65-е - Пуерто Ріко. На 1-му місці Нова Зеландія, на 2-му і 3-му - Сінгапур і Гонконг відповідно. Росія зайняла 28-е місце, Польща - 40-е, Білорусь - 49-е, Словаччина - 45-е, Молдова - 48-е, Румунія - 55-е, Угорщина - 52-е.

Всесвітній банк щорічно публікує підсумки рейтингу за умовами ведення бізнесу (Doing Business).

Як повідомляли Українські Новини, в 2018 році Україна піднялася з 80-го на 76-е місце серед 190 країн у рейтингу Doing Business. У рейтингу Doing Business-2019 Україна піднялася з 76-го на 71-е місце.

Україна вибула з топ-50 найбільш інноваційних країн світу. І тим часом Україна покинула десятку найнебезпечніших країн світу.

Тим часом, Україна потрапила в топ країн самого дешевого мобільного інтернету на 4 місце.

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