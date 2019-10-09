Украина опустилась на 2 позиции в рейтинге конкурентоспособности

За год Украина опустилась на две позиции в рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума (WEF), заняв 85 место из 141. Об этом сообщает доклад WEF.

Годом ранее Украина занимала 83 место из 140.

Согласно рейтингу, по уровню государственных институтов Украина занимает 104 место (в прошлом году - 110), по инфраструктуре находится на 57 месте (как и в 2018-м), по уровню внедрения технологий - на 78 месте (было - 77).

В то же время, по макроэкономической стабильности Украины занимает 133 место (было 131), уровень здравоохранения - 101 место (было 94), уровень образования - 44 место (было 46), рынок товаров - 57 место (было 73).

По рынку труда Украины заняла 59 место (было 66), финансовой системе - 136 место (было 117), объему рынка - 47 место, динамике бизнеса - 85 место (было 86) и способности к инновациям - 60 (было 58).

Лидером рейтинга в этом году стал Сингапур (был второй), второе место заняли США (были первыми), третье - Гонконг. В пятерку также вошли Нидерланды и Швейцария.

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