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09 октября 2019, среда, 10:48 1440
Экономика 2019-10-09T10:48:15+03:00
Українські Новини
Украина опустилась на 2 позиции в рейтинге конкурентоспособности

Украина опустилась на 2 позиции в рейтинге конкурентоспособности

Украина. Фото: MIGnews.com.ua
Украина. Фото: MIGnews.com.ua

За год Украина опустилась на две позиции в рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума (WEF), заняв 85 место из 141. Об этом сообщает доклад WEF.

Годом ранее Украина занимала 83 место из 140.

Согласно рейтингу, по уровню государственных институтов Украина занимает 104 место (в прошлом году - 110), по инфраструктуре находится на 57 месте (как и в 2018-м), по уровню внедрения технологий - на 78 месте (было - 77).

В то же время, по макроэкономической стабильности Украины занимает 133 место (было 131), уровень здравоохранения - 101 место (было 94), уровень образования - 44 место (было 46), рынок товаров - 57 место (было 73).

По рынку труда Украины заняла 59 место (было 66), финансовой системе - 136 место (было 117), объему рынка - 47 место, динамике бизнеса - 85 место (было 86) и способности к инновациям - 60 (было 58).

 

Лидером рейтинга в этом году стал Сингапур (был второй), второе место заняли США (были первыми), третье - Гонконг. В пятерку также вошли Нидерланды и Швейцария.

Как сообщали Українські Новини, Украина снова вошла в десятку самых "несчастных" экономик мира.

Украина выбыла из топ-50 самых инновационных стран мира. И тем временем Украина покинула десятку самых опасных стран мира.

Тем временем, Украина попала в топ стран самого дешевого мобильного интернета на 4 место.

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