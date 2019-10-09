Украина опустилась на 2 позиции в рейтинге конкурентоспособности

За год Украина опустилась на две позиции в рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума (WEF), заняв 85 место из 141. Об этом сообщает доклад WEF.\r\nГодом ранее Украина занимала 83 место из 140.\r\nСогласно рейтингу, по уровню государственных институтов Украина занимает 104 место (в прошлом году - 110), по инфраструктуре находится на 57 месте (как и в 2018-м), по уровню внедрения технологий - на 78 месте (было - 77).\r\nВ то же время, по макроэкономической стабильности Украины занимает 133 место (было 131), уровень здравоохранения - 101 место (было 94), уровень образования - 44 место (было 46), рынок товаров - 57 место (было 73).\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПо рынку труда Украины заняла 59 место (было 66), финансовой системе - 136 место (было 117), объему рынка - 47 место, динамике бизнеса - 85 место (было 86) и способности к инновациям - 60 (было 58).\r\n\r\n\r\n \r\n\r\nЛидером рейтинга в этом году стал Сингапур (был второй), второе место заняли США (были первыми), третье - Гонконг. В пятерку также вошли Нидерланды и Швейцария.\r\nКак сообщали Українські Новини, Украина снова вошла в десятку самых "несчастных" экономик мира.\r\nУкраина выбыла из топ-50 самых инновационных стран мира. И тем временем Украина покинула десятку самых опасных стран мира.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТем временем, Украина попала в топ стран самого дешевого мобильного интернета на 4 место.