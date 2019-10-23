Після викидня імітувала вагітність: "волонтера", яка викрала немовля в Києві, затримали

Поліція затримала жінку за підозрою у викраденні дитини в Києві. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції, передають Українські Новини. Поліція затримала жінку в Софіївській Борщагівці за місцем тимчасового проживання. 26-річна затримана народилася в Бердичеві, має освіту вихователя, отримала контузію в зоні АТО. Вона була вагітна від співмешканця, однак у неї стався викидень. Про це співмешканця вона не повідомила, імітуючи вагітність. Три місяці вона жила в хостелі, а потім заявила близьким, що знаходиться в пологовому будинку. У цей момент жінка стала волонтером в співтоваристві, яке пропонує допомогу молодим батькам. Під цим приводом вона познайомилася з потерпілою. Коли жінки зустрілися, мати не бачачв небезпеки, дала потримати затриманій сина, і та його вкрала. Поліція відкрила справу за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=3ogKy05NwSk#action=share" frameborder="0" allowfullscreen> Як повідомляли Українські Новини, під Києвом "волонтер" викрала 3-місячну дитину, оголошували план-перехоплення. Раніше з дитячого садочку на Оболоні в Києві вкрали двомісячної дитини.