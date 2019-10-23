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23 жовтня 2019, середа, 23:50 6
Силові структури 2019-10-24T01:30:01+03:00
Українські Новини
Після викидня імітувала вагітність: "волонтера", яка викрала немовля в Києві, затримали

Після викидня імітувала вагітність: "волонтера", яка викрала немовля в Києві, затримали

АТО, Викрадення дитини, Викрадення дітей, Контузія

Поліція затримала жінку за підозрою у викраденні дитини в Києві. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції, передають Українські Новини.

Поліція затримала жінку в Софіївській Борщагівці за місцем тимчасового проживання.

26-річна затримана народилася в Бердичеві, має освіту вихователя, отримала контузію в зоні АТО.

Вона була вагітна від співмешканця, однак у неї стався викидень.

Про це співмешканця вона не повідомила, імітуючи вагітність.

Три місяці вона жила в хостелі, а потім заявила близьким, що знаходиться в пологовому будинку.

У цей момент жінка стала волонтером в співтоваристві, яке пропонує допомогу молодим батькам.

Під цим приводом вона познайомилася з потерпілою.

Коли жінки зустрілися, мати не бачачв небезпеки, дала потримати затриманій сина, і та його вкрала.

Поліція відкрила справу за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, під Києвом "волонтер" викрала 3-місячну дитину, оголошували план-перехоплення.

Раніше з дитячого садочку на Оболоні в Києві вкрали двомісячної дитини.

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