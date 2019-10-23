Ризик розкриття джерел і обшуків: "Схеми" розповіли, чому не можуть надати ДБР редакційні дані

У редакції програми "Схеми: корупція в деталях" бачать низку ризиків через рішення суду про надання слідчим Державному бюро розслідувань дозволу на тимчасовий доступ до редакційної комунікації журналістів. Про це йдеться в заяві, розміщеній на сторінці журналістки "Схем" Наталії Седлецької в Facebook.

Так, в заяві йдеться, що редакція бачить такі ризики: надмірний обсяг затребуваних даних, ризик розкриття джерел, ризик обшуків, непрогнозованість дій правоохоронців, неможливість оскарження ухвали Печерського районного суду.

Також наголошується, що "Схеми" не бачать можливим надавати слідству внутрішню редакційну інформацію, яка, очевидно, не має відношення до суті кримінальної справи і несе потенційні ризики розкриття журналістських джерел.

"Це стосується кримінальних справ проти представників попередньої влади, так і нинішньої, незалежно від політичної приналежності фігуранта", - йдеться в заяві.

Як повідомляли Українські Новини, Печерський районний суд Києва надав тимчасовий доступ слідчим Держбюро розслідувань до комунікації редакції програми Схеми: Корупція в деталях, яка готувала розслідування про відпустку п'ятого президента Петра Порошенка на Мальдівах в 2018 році.

Раніше стало відомо, що Петро Порошенко відпочивав на Мальдівах 7 днів під ім'ям Mr. Petro Incognito.