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23 жовтня 2019, середа, 20:26 9
Суспільство 2019-10-23T22:45:02+03:00
Українські Новини
Безпеку шкіл у Києві буде забезпечувати "Муніципальна охорона"

Безпеку шкіл у Києві буде забезпечувати "Муніципальна охорона"

Школа, Охорона, КП

Київська міська державна адміністрація (КМДА) залучила до забезпечення безпеки шкіл комунальне підприємство "Муніципальна охорона".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби КМДА, передають Українські Новини.

Заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський зазначив, що в школах, де протягом року працює охорона, надзвичайних подій не було.

Він зазначив необхідність введення єдиних правил доступу на територію школи для всіх.

Так, за його словами, при вході в школу всі мають пред'являти документ, що засвідчує особу, а адміністрація має фіксувати вхід і вихід сторонніх людей.

Як повідомляли Українські Новини, батьки школярів можуть заплатити серйозний штраф за систематичні пропуски шкільних занять своїх дітей. Якщо ситуація повториться, то батькам загрожує серйозний штраф у сумі від 1700 до 5100 грн, без урахування судового збору.

У лютому поточного року Кабмін затвердив концепцію підготовки фахівців за дуальною формою отримання освіти. У березні Кабмін запропонував ввести середню освіта з 3 моделями вивчення для українських нацменшин.

 

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