Потенційно небезпечний астероїд летить у бік Землі

Експерти з NASA кажуть, що загрози зіткнення немає.

Астероїди - це тверде небесне тіло, діаметр якого не перевищує 1000 км, і рухається по орбіті в Сонячній системі. Зараз нараховують понад 575 тисяч астероїдів, а їх загальна маса становить менше одного відсотка маси Землі.

Мінімальна відстань цього астероїда до орбіти Землі тоді складе 6,2 мільйона кілометрів. Це у 16 разів більше, ніж відстань від нашої планети до Місяця.

Швидкість астероїда складає 11,2 км /сек. Наступного разу 1998 HL1 зблизиться із Землею в 2051 році. Але і в цьому випадку шанс зіткнення з Землею мінімальний.