Потенційно небезпечний астероїд летить у бік Землі

25 жовтня астероїд 1998 HL1 наблизиться до Землі на мінімальну відстань. Діаметр небесного тіла становить 440 до 990 метрів, тому його відносять до класу потенційно небезпечного, повідомляє журнал Cnet. Експерти з NASA кажуть, що загрози зіткнення немає. Астероїди - це тверде небесне тіло, діаметр якого не перевищує 1000 км, і рухається по орбіті в Сонячній системі. Зараз нараховують понад 575 тисяч астероїдів, а їх загальна маса становить менше одного відсотка маси Землі. Мінімальна відстань цього астероїда до орбіти Землі тоді складе 6,2 мільйона кілометрів. Це у 16 разів більше, ніж відстань від нашої планети до Місяця. Швидкість астероїда складає 11,2 км \/сек. Наступного разу 1998 HL1 зблизиться із Землею в 2051 році. Але і в цьому випадку шанс зіткнення з Землею мінімальний. На мінімальну відстань 1998 HL1 зблизиться із Землею 25 жовтня о 20:00 за київським часом. За астероїдом можна буде стежити онлайн. Як повідомляли Українські Новини, вченим вдалося сфотографувати подвійний астероїд, пролітав повз Землі. Раніше NASA виклало в мережу нові знімки астероїда Бенну а японський зонд влаштував вибух на астероїді для дослідження древніх порід