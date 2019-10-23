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23 жовтня 2019, середа, 16:56 19
Суспільство 2019-10-23T17:20:32+03:00
Українські Новини
Вихідні на Різдво: скільки будуть відпочивати українці і коли відпрацьовуватимуть

Вихідні на Різдво: скільки будуть відпочивати українці і коли відпрацьовуватимуть

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Різдво. Фото: pixabay.com
Різдво. Фото: pixabay.com

Кабінет Міністрів рекомендує перенести робочий день з 6 на 11 січня 2020 року з метою створення сприятливих умов для святкування Різдва. Крім того, в грудні 2019 вихідним рекомендували зробити католицьке Різдво – 25 грудня (середа).

Про це під брифінгу за підсумками засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передають Українські Новини.

"6 січня ми вирішили зробити вихідним днем і перенесли робочий день на 11 січня", - сказав він.

Так, для оптимізації вихідних в 2020 році робочий день понеділка, 6 січня, запропоновано перенести на суботу, 11 січня, щоб зробити додаткові вихідні на Різдво 2020.

Такі рекомендації стосуються підприємств, установ і організацій, для працівників яких встановлено 5-денний робочий тиждень з 2 вихідними днями (субота і неділя), за винятком органів Пенсійного фонду, акціонерного товариства "Укрпошта", Державної казначейської служби та банківських установ.

Спеціальний режим роботи банків та їх установ у зазначені дні встановлює Національний банк.

Як повідомляли Українські Новини, на Софійській площі в цьому році буде класичне європейське Різдво в німецькому стилі і, можливо, жива новорічна ялинка.

Раніше КМДА схвалила організацію компанією "Глобал-Декор" (Global decor) новорічних та різдвяних свят в Києві з 14 грудня до 19 січня 2020 року.

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