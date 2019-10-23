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23 жовтня 2019, середа, 16:45 8
Транспорт 2019-10-23T17:30:02+03:00
Українські Новини
З Херсона запустять ще один рейс в Європу

З Херсона запустять ще один рейс в Європу

Ryanair, авіакомпанія, Відкриття авіарейсів, Laudamotion

Авіакомпанія Laudamotion (Австрія), 75% якої належить найбільшому лоукост-авіаперевізнику Європи компанії Ryanair, має намір відкрити рейс "Херсон - Відень (Австрія)" з 30 березня 2020 року.

Про це свідчать дані на сайті компанії, передають Українські Новини.

Рейси будуть здійснюватися по понеділках (виліт з Херсона у 18:15) і п'ятницях (виліт о 21:50).

Вартість квитків стартує від 25,99 євро.

Раніше компанія Ryanair заявила, що має намір відкрити рейс з Херсона в Краків (Польща) з 21 грудня 2019 року.

Також, за словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, авіакомпанія зацікавилася можливістю участі в проекті концесії одного з регіональних аеропортів України.

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 радник колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна Юрій Гусєв заявив, що Ryanair має намір здійснювати рейси з аеропорту "Херсон".

Улітку 2020 року компанія має намір виконувати рейси "Харків - Варшава (Модлін)" та "Львів - Будапешт" з частотою польотів двічі на тиждень.

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