Заважав обратися "слузі народу": ДБР відкрило справу проти Грановського

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження проти колишнього депутата Верховної Ради Олександра Грановського ("Блок Петра Порошенко") за підозрою в перешкоджанні обранню депутатом парламенту Олександру Куницькому ("Слуга народу").

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Так, вказано, що з 16 липня ДБР веде розслідування за фактом неправомірних дій з боку членів Центральної виборчої комісії та депутата Грановського, які виразилися у перешкоджанні Куницькому в реалізації його виборчого права, тобто за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 157 Кримінального кодексу.

Грановський і Куницький балотувалися на одномандатному окрузі №169 у Харкові.

При цьому 11 липня ЦВК зняв кандидатуру Куницького через підозру в наявність у нього громадянства іншої держави, а також через те, що він виїжджав за межі України на період, що перевищує 90 календарних днів, а саме на 264 дні (з 15 березня 2015 по 5 грудня 2015 року).

14 липня Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив позов кандидата від "Слуги народу" і скасував рішення Центрвиборчкому.

В рамках розслідування ДБР допитало Куницького як свідка, і він заявив, що, на його думку, незаконне рішення члени ЦВК ухвалили під тиском Грановського або за грошову винагороду.

Також слідство допитало колишнього секретаря ЦВК Наталю Бернацьку.

Для встановлення істини в справі ДБР попросило суд надати доступ та дозволити вилучення документів Центральної виборчої комісії.

17 жовтня суд задовольнив клопотання і надав доступ до всіх документів ЦВК, що стосуються прийняття рішення про зняття Куницького з виборів.

Як повідомляли Українські Новини, 21 липня висуванець партії «Слуга народу», видеоблогер Олександр Куницький виграв вибори у Грановського по одномандатному округу №169 (Київський та частина Московського району Харкова).