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  • На округ Грановского в Харькове от "Слуги народа" пойдет блогер из Днепра Куницкий с гражданством Израиля. Сам блогер это опровергает
25 июня 2019, вторник, 22:27 551 Документ
Выборы 2019-06-25T22:34:01+03:00
Українські Новини
На округ Грановского в Харькове от "Слуги народа" пойдет блогер из Днепра Куницкий с гражданством Израиля. Сам

На округ Грановского в Харькове от "Слуги народа" пойдет блогер из Днепра Куницкий с гражданством Израиля. Сам блогер это опровергает

Блогер из Днепра Куницкий. Фото: Цензор
Блогер из Днепра Куницкий. Фото: Цензор

По 169-му одномандатному избирательному округу в городе Харьков от партии "Слуга народа" будет баллотироваться блогер из Днепра и гражданин Израиля Александр Куницкий (Zpsanek). По этому же округу баллотирует нардеп Александр Грановский.

О его гражданстве свидетельствуют копии документов и их нотариально заверенный перевод на украинский язык, утверждает Цензор.НЕТ.
Речь идет про предоставленную израильским Ведомством по вопросам корпораций выписку о залоге имущества гражданина Израиля Александром Куницким.
Управление по вопросам населения и миграции государства Израиль выдали справку о том, что последним адресом, по которому был зарегистрирован Куницкий Александр Олегович: 3229721 г. Хайфа, ул. га-Тихон, 7, 2.
Цензор.НЕТ обратилось в МВД с просьбой подтвердить данную информацию. Сам Александр Куницкий гражданство Израиля опровергает. По поводу своего баллотирования, он также не ответил утвердительно, отметив, что об этом можно будет узнать на сайте ЦИК.
"Нет, это не так. Знаю, что у одного из кандидатов, который баллотируется в Харькове, есть румынское гражданство", - сказал он, отметив, что речь идет об Александре Грановском.
Ранее СМИ ранее сообщали, что у Грановского есть двойное гражданство - Украины и Румынии. Сам он назвал эту информацию неправдивой.
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