У Києві на місці "синьої руки" встановили крижану рись

У Києві встановили крижану скульптуру рисі, для того, щоб звернути увагу людей на загрозу вимирання унікальної карпатської рисі. Їх залишилося менше 500 особин. Про це повідомляє "Страна".

"Мета інсталяції звернути увагу на зникнення популяції карпатської рисі. Їх залишилося менше 500 і вони можуть незабаром зникнути. Скульптура зроблена з льоду, тому що основною задумкою було показати швидкоплинність зникнення, так як при сьогоднішній погоді інсталяція протримається всього 3 дні", - повідомила директор департаменту культури КМДА Діана Попова.

Крім того, пізніше планується зробити залізну рись у Моршині.

Крижана скульптура встановлена на бульварі Тараса Шевченка біля зруйнованого пам'ятника Леніну, на місці, де стояла відома "синя рука".

Фото: "Страна"

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році замість пам'ятника Леніну на бульварі Шевченка встановили гігантську синю руку.



Також у Києві до арт-об'єкту синьої руки приносили інші "сині руки".



Пізніше стало відомо, що синя рука переїжджає з Києва до Миколаєва.