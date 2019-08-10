"Синяя рука" переезжает из центра Киева в другой украинский город

Арт-объект "Синяя рука", который в конце сентября прошлого года установили на Бессарабской площади в центре Киева, переезжает в Николаев.

Об этом говорится в сообщении группы "платформа MY ART" на странице в соцсети Facebook.

"Синяя рука" появится в Николаеве. Мы держали эту информацию в секрете до последнего. Но после сегодняшнего сообщения о том, что скульптура "таинственно исчезла" с Бессарабки, у нас не осталось выбора", - сказано в сообщении.

Отмечается, что скульптуру убрали потому, что это является частью концепции "Движущиеся памятники" ("Moving Monuments") румынского художника Богдана Раца, создавшего руку.

Так, все "движущиеся скульптуры" никогда долго не задерживаются на одном месте. Они путешествуют и проект ежегодно расширяет свою географию.

"Николаев - новая остановка на этом пути. Но о месте, где "рука" появится в Николаеве, мы таки расскажем чуть позже", - уточнили в сообщении.

Напоминается, что скульптура появилась в Киеве при поддержке посольства Румынии в Украине. Главная особенность "руки" в том, что обе ее стороны тыльные, без ладони - оригинальный символ общения, доверия и настоящей дружбы.

Как сообщали Українські Новини, соцсети взорвал новый арт-объект в Киеве.

Также в Киеве к арт-объекту "синей руки" приносили другие "синие руки".