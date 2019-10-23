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23 жовтня 2019, середа, 13:00 15
Президент 2019-10-23T14:15:02+03:00
Українські Новини
Депутати "Слуги народу" повинні пройти поліграф, - Зеленський

Депутати "Слуги народу" повинні пройти поліграф, - Зеленський

Володимир Зеленський, поліграф, детектор брехні, Партія
Володимир Зеленський в Японії. Фото: president.gov.ua
Володимир Зеленський в Японії. Фото: president.gov.ua

Члени парламентського комітету з питань фінансів повинні пройти перевірку на поліграфі у зв'язку з информацие про можливе отриманням хабарів "слугами народу". Про це йдеться в заяві президента Володимира Зеленського в Facebook, опублікованій в середу, 23 жовтня.

"Якщо перевіркою буде встановлено хоча б найменша ймовірність того, що хтось з депутатів брав гроші за голосування в комітеті, цими депутатами повинні зайнятися антикорупційні органи. Чесне і неупереджене розслідування має зняти всі питання і відповісти - якими б гіркими вони були І я не допущу, щоб хтось зсередини фракції чи ззовні міг кидати тінь на політичну силу, яка отримала мандат від більшості народу України", - заявляє Зеленський.

За його словами, також повинен пройти поліграф і депутат, який вів сумнівну листування за "вирішення питань" (депутат Ради від Слуги народу В'ячеслав Медяник).

Президент запевнив, що якщо підозри виправдаються - то з такими депутатами попрощаються.

"Механізм, по-моєму, простий і прозорий. А тому - набагато краще, ніж з'ясування відносин через соціальні мережі і телеграм-канали. Ми йшли на вибори під гаслом "Зробимо це разом!" Я вірив і продовжую вірити в кожне слово з цього гасла. Разом - так разом. Разом робити, разом відповідати. Не намагаючись бути святішим за інших", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що депутат Бужанський розповів про великий скандал всередині "Слуги народу".

За можливе одержання хабарів "Слугами народу" під час голосування взялася САП.

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