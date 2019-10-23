Кабмін запевняє, що субсидії незаможних українців не зменшаться

Кабінет Міністрів заперечує погіршення умов для незаможних одержувачів житлових субсидій і обіцяє її велику адресність з прийняттям постанови №878 від 20 жовтня, яким з травня 2020 року збільшено з 15 до 20% доходу домогосподарства норма плати за житлово-комунальні послуги при призначенні субсидії.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кабміну, передають Українські Новини.

"Уряд вжив заходів для того, щоб субсидії стали більш адресними, охопили більшу кількість незаможних одержувачів... І в наступному опалювальному сезоні 2020-2021 років ніякого погіршення для субсидиантов нова постанова не передбачає", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні підкреслюється, що збільшення з 15 до 20% платежу, який домогосподарство платить за комуналку станеться з травня 2020 року, тобто після завершення опалювального сезону, при цьому підходи до призначення субсидій залишаться ті ж: чим менші доходи, тим більша допомога.

Кабмін також зазначає, що в опалювальному сезоні 2018/2019 при встановленому 15% розмірі платежу з урахуванням понижуючого коефіцієнта у формулі, що визначає розмір субсидії, фактично середній розмір платежу склав 9,78% доходу сім'ї, при цьому понад 40% сімей платили всього до 7%, ще 30% сімей - 10% доходу.

У той же час Міністерство соціальної політики, коментуючи цю постанову зазначає, що воно спричинить зниження розміру субсидій для їх одержувачів з високими доходами, а вивільнені кошти будуть спрямовані на розширення програми допомоги малозабезпеченим сім'ям, що мають доходи нижче прожиткового мінімуму.

За підрахунками Мінсоцполітики постанова призведе в опалювальному сезоні 2020/2021 при встановленому 20% платежу з урахуванням понижуючого коефіцієнта у формулі, до підвищення фактичного середнього розміру платежу з 9,78% до 13,5% доходу сім'ї.

Як повідомляли Українські Новини, постановою №878 від 20 жовтня Кабмін збільшив з 15 до 20% доходу домогосподарства норму плати за житлово-комунальні послуги при призначенні субсидії з травня 2020 року. Постанова Кабміну № 1156 від 27 липня 1998 року, що встановлює розмір обов'язкового платежу при оплаті житлово-комунальних послуг при призначенні субсидії, передбачає розрахунок обов'язкового платежу домогосподарства з коефіцієнтом до базової норми плати за послуги (зараз вона 15%, з травня 2020 року зросте до 20%.

Тим часом, Мінсоцполітики може перевіряти умови життя кандидатів на житлові субсидії.