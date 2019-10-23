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23 жовтня 2019, середа, 12:48 10
Кабмін 2019-10-23T13:45:01+03:00
Українські Новини
Кабмін запевняє, що субсидії незаможних українців не зменшаться

Кабмін запевняє, що субсидії незаможних українців не зменшаться

Кабмін, субсидії
Субсидії.
Субсидії.

Кабінет Міністрів заперечує погіршення умов для незаможних одержувачів житлових субсидій і обіцяє її велику адресність з прийняттям постанови №878 від 20 жовтня, яким з травня 2020 року збільшено з 15 до 20% доходу домогосподарства норма плати за житлово-комунальні послуги при призначенні субсидії.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кабміну, передають Українські Новини.

"Уряд вжив заходів для того, щоб субсидії стали більш адресними, охопили більшу кількість незаможних одержувачів... І в наступному опалювальному сезоні 2020-2021 років ніякого погіршення для субсидиантов нова постанова не передбачає", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні підкреслюється, що збільшення з 15 до 20% платежу, який домогосподарство платить за комуналку станеться з травня 2020 року, тобто після завершення опалювального сезону, при цьому підходи до призначення субсидій залишаться ті ж: чим менші доходи, тим більша допомога.

Кабмін також зазначає, що в опалювальному сезоні 2018/2019 при встановленому 15% розмірі платежу з урахуванням понижуючого коефіцієнта у формулі, що визначає розмір субсидії, фактично середній розмір платежу склав 9,78% доходу сім'ї, при цьому понад 40% сімей платили всього до 7%, ще 30% сімей - 10% доходу.

У той же час Міністерство соціальної політики, коментуючи цю постанову зазначає, що воно спричинить зниження розміру субсидій для їх одержувачів з високими доходами, а вивільнені кошти будуть спрямовані на розширення програми допомоги малозабезпеченим сім'ям, що мають доходи нижче прожиткового мінімуму.

За підрахунками Мінсоцполітики постанова призведе в опалювальному сезоні 2020/2021 при встановленому 20% платежу з урахуванням понижуючого коефіцієнта у формулі, до підвищення фактичного середнього розміру платежу з 9,78% до 13,5% доходу сім'ї.

Як повідомляли Українські Новини, постановою №878 від 20 жовтня Кабмін збільшив з 15 до 20% доходу домогосподарства норму плати за житлово-комунальні послуги при призначенні субсидії з травня 2020 року. Постанова Кабміну № 1156 від 27 липня 1998 року, що встановлює розмір обов'язкового платежу при оплаті житлово-комунальних послуг при призначенні субсидії, передбачає розрахунок обов'язкового платежу домогосподарства з коефіцієнтом до базової норми плати за послуги (зараз вона 15%, з травня 2020 року зросте до 20%.

Тим часом, Мінсоцполітики може перевіряти умови життя кандидатів на житлові субсидії.

 

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