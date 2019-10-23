Дрогобич називає причиною обвалу будинку руйнування середньої несучої стіни підвалу

Дрогобич (Львівська область) називає причиною обвалу будинку на вул. Грушевського, 101 руйнування середньої несучої стіни підвалу.

Про це йдеться в повідомленні Дрогобицької міської ради, передають Українські Новини.

"Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради отримав технічний звіт за результатами детального обстеження житлового будинку №101 / 1 на вулиці Михайла Грушевського в Дрогобичі. Виконавець - ФОП Демчина Богдан Григорович", - йдеться в повідомленні.

У висновках за результатами обстеження зазначено, що причиною обвалу стало руйнування середньої несучої стіни підвалу по осі Б, в осях 4-5.

Руйнування стіни можливо виникло внаслідок просідання або руйнування цегляної кладки із-за низької марки цегли і розчину, внаслідок значного зволоження і відсутності гідроізоляції бетонної підлоги, що є в основному наслідком помилок при будівництві.

Крім того можливе втручання людей, яке необхідно підтвердити чи спростувати спеціальними експертами (судовими) після розбору зруйнованих конструкцій, що перебувають поверх цієї стіни підвалу.

Також у звіті пропонується виконати порядок робіт з демонтажу будівлі.

В ході виконання демонтажних робіт рекомендується залучити судових експертів та обстежувати в підвалі стіну в осях 4-5, Б для підтвердження або спростування можливого втручання людей.

Дрогобич отримав звіт 22 жовтня.

Як повідомляли Українські Новини, 8 осіб (з них 1 дитина) загинули та 7 (із них 4 дітей) госпіталізовані через обвал 28 серпня будинку по вул. Грушевського, 101 в Дрогобичі у Львівській області.