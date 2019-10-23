підписатися на розсилку
24.65 25.05
27.35 27.95
˟
  • Новини
  • Події
  • Дрогобич називає причиною обвалу будинку руйнування середньої несучої стіни підвалу
23 жовтня 2019, середа, 11:56 11
Події 2019-10-23T14:00:03+03:00
Українські Новини
Дрогобич називає причиною обвалу будинку руйнування середньої несучої стіни підвалу

Дрогобич називає причиною обвалу будинку руйнування середньої несучої стіни підвалу

Обвал будинку в Дрогобичі

Дрогобич (Львівська область) називає причиною обвалу будинку на вул. Грушевського, 101 руйнування середньої несучої стіни підвалу.

Про це йдеться в повідомленні Дрогобицької міської ради, передають Українські Новини.

"Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради отримав технічний звіт за результатами детального обстеження житлового будинку №101 / 1 на вулиці Михайла Грушевського в Дрогобичі. Виконавець - ФОП Демчина Богдан Григорович", - йдеться в повідомленні.

У висновках за результатами обстеження зазначено, що причиною обвалу стало руйнування середньої несучої стіни підвалу по осі Б, в осях 4-5.

Руйнування стіни можливо виникло внаслідок просідання або руйнування цегляної кладки із-за низької марки цегли і розчину, внаслідок значного зволоження і відсутності гідроізоляції бетонної підлоги, що є в основному наслідком помилок при будівництві.

Крім того можливе втручання людей, яке необхідно підтвердити чи спростувати спеціальними експертами (судовими) після розбору зруйнованих конструкцій, що перебувають поверх цієї стіни підвалу.

Також у звіті пропонується виконати порядок робіт з демонтажу будівлі.

В ході виконання демонтажних робіт рекомендується залучити судових експертів та обстежувати в підвалі стіну в осях 4-5, Б для підтвердження або спростування можливого втручання людей.

Дрогобич отримав звіт 22 жовтня.

Як повідомляли Українські Новини, 8 осіб (з них 1 дитина) загинули та 7 (із них 4 дітей) госпіталізовані через обвал 28 серпня будинку по вул. Грушевського, 101 в Дрогобичі у Львівській області.

Більше новин про: Обвал будинку в Дрогобичі

Архів
Новини
На посаду губернатора Київщини з зарплатою 18 тис. грн. йде мультимільйонер з купою оффшорок, колекцією годинників, книг і автомобілів 14:25
Перевірені ЗМІ інтернет-магазини парфумів ухиляються від податків і відповідальності, – розслідування 14:16
Суд Лондона зобов'язав Коломойського та інших відповідачів сплатити 10,9 млн фунтів стерлінгів витрат Приватбанку до 12 листопада 13:49
Зеленський хоче скасувати держмонополію на виробництво спирту 13:49 Доповнено
Крижана рись. Фото:
У Києві на місці "синьої руки" встановили крижану рись 13:33
більше новин
Хмельницька АЕС. Фото: klyuch.com.ua
Аварія на Хмельницькій АЕС: слідство підозрює диверсію 16:43
Гончарук сексуально домагався до молодого співробітника свого апарату, - Мосійчук 19:20
У Чехії контррозвідка викрила російську шпигунську мережу 16:43
У мережі набирає обертів корупційний скандал навколо глави ФДМУ Дмитра Сенниченка 09:27
Водійські права в Україні видаватимуть по-іншому: правила видачі 13:03
більше новин
Гончарук сексуально домагався до молодого співробітника свого апарату, - Мосійчук 19:20
У мережі набирає обертів корупційний скандал навколо глави ФДМУ Дмитра Сенниченка 09:27
Хмельницька АЕС. Фото: klyuch.com.ua
Аварія на Хмельницькій АЕС: слідство підозрює диверсію 16:43
Мінсоцполітики може перевіряти умови життя кандидатів на житлові субсидії 13:54
Екс-міністр аграрної політики Кутовий загинув в авіакатастрофі 18:40
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok