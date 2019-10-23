Літак рейсу "Вільнюс - Львів" здійснив посадку в Румунії через туман у Львові

Літак рейсу "Вільнюс - Львів" авіакомпанії Wizz Air здійснив посадку 23 жовтня вранці в аеропорту міста Клуж в Румунії з-за несприятливих метеоумов (дощ) у Львові. Про це йдеться в повідомленні міжнародного аеропорту "Львів", передають Українські Новини. "Сьогодні у зв'язку з несприятливими метеоумовами, рейс Wizz Air з Вільнюса не зміг здійснити посадку в аеропорту Львова і сів у румунському аеропорту Клуж", - йдеться в повідомленні. Рейс авіакомпанії Ryanair з Модлин (Польща) очікував поліпшення метеоумов в "зону очікування" і вже здійснив посадку в аеропорту Львова. Скріни Ігоря Зінкевича У напрямку львівського аеропорту вилетіли літаки рейсів авіакомпаній Wizz Air з Берліна і Ernest з Мілана. З невеликою затримкою вилетіли - Turkish Airlines зі Стамбула. 21 жовтня аеропорт "Львів", будучи резервним, приймав весь день рейси з Києва. Також 5 рейсів з Києва були направлені до Львова 22 жовтня вночі - це літаки авіакомпаній Ernest, Буковина і Sky Up. Як повідомляли Українські Новини, 5 осіб загинули і 3 госпіталізовані в результаті аварійної посадки під час туману транспортного літака Ан-12 авіакомпанії "Україна Аэроальянс" (Київ) у Львівській області.