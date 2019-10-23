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23 жовтня 2019, середа, 11:09 14
Транспорт 2019-10-23T13:15:03+03:00
Українські Новини
Літак рейсу "Вільнюс - Львів" здійснив посадку в Румунії через туман у Львові

Літак рейсу "Вільнюс - Львів" здійснив посадку в Румунії через туман у Львові

Авіарейс

Літак рейсу "Вільнюс - Львів" авіакомпанії Wizz Air здійснив посадку 23 жовтня вранці в аеропорту міста Клуж в Румунії з-за несприятливих метеоумов (дощ) у Львові.

Про це йдеться в повідомленні міжнародного аеропорту "Львів", передають Українські Новини.

"Сьогодні у зв'язку з несприятливими метеоумовами, рейс Wizz Air з Вільнюса не зміг здійснити посадку в аеропорту Львова і сів у румунському аеропорту Клуж", - йдеться в повідомленні.

Рейс авіакомпанії Ryanair з Модлин (Польща) очікував поліпшення метеоумов в "зону очікування" і вже здійснив посадку в аеропорту Львова.

Скріни Ігоря ЗінкевичаСкріни Ігоря Зінкевича

У напрямку львівського аеропорту вилетіли літаки рейсів авіакомпаній Wizz Air з Берліна і Ernest з Мілана.

З невеликою затримкою вилетіли - Turkish Airlines зі Стамбула.

21 жовтня аеропорт "Львів", будучи резервним, приймав весь день рейси з Києва.

Також 5 рейсів з Києва були направлені до Львова 22 жовтня вночі - це літаки авіакомпаній Ernest, Буковина і Sky Up.

Як повідомляли Українські Новини, 5 осіб загинули і 3 госпіталізовані в результаті аварійної посадки під час туману транспортного літака Ан-12 авіакомпанії "Україна Аэроальянс" (Київ) у Львівській області.

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