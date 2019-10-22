Поєдинок "Шахтаря" і "Динамо Загреб" завершився нічиєю: відео голів

Сьогодні, 22 жовтня, в Харкові на стадіоні "Металіст" відбувся матч третього туру групового етапу Ліги чемпіонів, в якому зійшлися "Шахтар" і "Динамо Загреб". Поєдинок закінчився нічиєю з рахунком 2:2. Про це повідомляє "Футбол 24". Так, повідомляється, що матч почався о 19:55 за київським часом. Шахтар і загребське Динамо набрали по 4 очки і залишилися на 3-му та 2-му місцях у групі С відповідно. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=pwhPCxp48po#action=share" frameborder="0" allowfullscreen> Стартові склади Шахтар: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ізмаїл – Степаненко, Патрік – Марлос, Тайсон, Коноплянка – Мораєс. Запасні: Шевченко, Хочолава, Антоніо, Дентіньо, Соломон, Коваленко, Додо. Динамо Загреб: Ливакович – Стоянович, Теофіль-Катрен, Дилавер, Перич, Леовац – Ольмо, Адемі, Моро, Оршич – Гаврановіч. Запасні: Загорац, Хайрович, Гояк, Шитум, Иванушец, Петкович, Кандзьор. Як повідомляли "Українські Новини", у матчі 3 туру української Прем'єр-ліги в Києві на НСК "Олімпійський" донецький "Шахтар" обіграв столичне "Динамо".