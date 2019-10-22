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22 жовтня 2019, вівторок, 23:00 5
Спорт 2019-10-23T00:00:03+03:00
Українські Новини
Поєдинок "Шахтаря" і "Динамо Загреб" завершився нічиєю: відео голів

Поєдинок "Шахтаря" і "Динамо Загреб" завершився нічиєю: відео голів

Футбол, Динамо Загреб, ФК

Сьогодні, 22 жовтня, в Харкові на стадіоні "Металіст" відбувся матч третього туру групового етапу Ліги чемпіонів, в якому зійшлися "Шахтар" і "Динамо Загреб". Поєдинок закінчився нічиєю з рахунком 2:2. Про це повідомляє "Футбол 24".

Так, повідомляється, що матч почався о 19:55 за київським часом.

Шахтар і загребське Динамо набрали по 4 очки і залишилися на 3-му та 2-му місцях у групі С відповідно.

Стартові склади

Шахтар: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ізмаїл – Степаненко, Патрік – Марлос, Тайсон, Коноплянка – Мораєс.

Запасні: Шевченко, Хочолава, Антоніо, Дентіньо, Соломон, Коваленко, Додо.

Динамо Загреб: Ливакович – Стоянович, Теофіль-Катрен, Дилавер, Перич, Леовац – Ольмо, Адемі, Моро, Оршич – Гаврановіч.

Запасні: Загорац, Хайрович, Гояк, Шитум, Иванушец, Петкович, Кандзьор.

Як повідомляли "Українські Новини", у матчі 3 туру української Прем'єр-ліги в Києві на НСК "Олімпійський" донецький "Шахтар" обіграв столичне "Динамо".

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