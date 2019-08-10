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10 августа 2019, суббота, 20:45 10
Спорт 2019-08-10T20:45:11+03:00
Українські Новини
"Шахтер" в Киеве обыграл "Динамо": видео матча

"Шахтер" в Киеве обыграл "Динамо": видео матча

В матче 3 тура украинской Премьер-лиги в Киеве на НСК "Олимпийский" донецкий "Шахтер" обыграл столичное "Динамо".

Как пишет Украинская правда, матч прошел 10 августа и завершился победой "горняков" со счетом 2:1.

В стартовые 15-ть минут на поле была равная игра, а затем преимущество постепенно перешло к "горнякам". На 11-й минуте случился первый момент у ворот "Динамо", но удару Манора Соломона с метров 18-ти не хватило точности. На 21-й минуте дончане выходят вперед. После паса Соломона Жуниор Мораес ударом пяткой пробивает, и мяч от штанги залетает в ворота - 1:0.

На 31-й минуте "Шахтер" должен снова забивать гол, но после удара Марлоса метров с 12-ти мяч попал в штангу. На 39-й минуте "Динамо" сравнивает счет. После удара Дениса Гармаша с метров 24-ти Андрей Пятов отбил мяч перед собой, а на добивание первым был Жерсон Родригес, который головой пробил в верхний угол ворот - 1:1. Это был единственный момент киевлян в первые 45 минут.

На старте второго тайма "Шахтер" снова имел преимущество и голевой момент. Тайсон бил метров с 15-ти и Денис Бойко среагировал на этот удар.

На 64-й минуте "горняки" забивают второй гол. Марлос на линии штрафной накрутил Де Пену и пробил низом, и мяч, срикошетив от ноги Виталия Миколенко залетел в угол ворот Бойко - 2:1.

На 67-й минуте хороший удар получился у Александра Андриевского, но мяч срикошетил от защитника и улетел на угловой. Классный момент был у Вербича, который после паса с фланга от Томаша Кендзеры метров с восьми не попал в ворота.

На четвертой добавленной минуте счет мог стать 3:1, но Дентиньо не попал в пустые ворота с нескольких метров.

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