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22 жовтня 2019, вівторок, 22:33 22
Силові структури 2019-10-22T23:00:02+03:00
Українські Новини
Колишній депутат від БПП Мамчур отримав рекордні 622 тис. гривень при звільненні з військової служби

Колишній депутат від БПП Мамчур отримав рекордні 622 тис. гривень при звільненні з військової служби

Юлій Мамчур, військова служба, грошова допомога
Юлій Мамчур. Фото: Вікіпедія
Юлій Мамчур. Фото: Вікіпедія

Колишній депутат Верховної Ради Юлій Мамчур (фракція "Блок Петра Порошенка") отримав від Міністерства оборони 621,8 тис. гривень одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби.

Про це свідчить інформація про істотні зміни в майновому стані за поточний рік в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

Також він отримав 46,7 тис. гривень компенсації за неотримане речове майно від військової частини А0959.

Як повідомляли Українські Новини, один з помічників колишнього депутата Верховної Ради Юлія Мамчура поранив з травматичної зброї підлітка в Київській області.

Тим часом Міністерство оборони звільнило колишнього заступника генерального прокурора - головного військового прокурора Анатолія Матіоса з військової служби.

Раніше колишній президент Петро Порошенко нагородив Мамчура іменною зброєю.

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