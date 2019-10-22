підписатися на розсилку
24.75 25.15
27.45 28.05
˟
  • Новини
  • Події
  • В Одесі з висоти впав автомобіль з 5-річною дитиною, водій втік
22 жовтня 2019, вівторок, 20:26 12
Події 2019-10-22T21:36:44+03:00
Українські Новини
В Одесі з висоти впав автомобіль з 5-річною дитиною, водій втік

В Одесі з висоти впав автомобіль з 5-річною дитиною, водій втік

ДТП, ДТП в Одеській області, ДТП з дитиною, ДТП в Одесі
ДТП в Одесі. Фото: 7 канал
ДТП в Одесі. Фото: 7 канал

Сьогодні, 22 жовтня, в Одесі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Академічній вулиці перекинувся автомобіль, в якому перебувала дитина.

Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції Одеській області, пише "Думська".

О 16:26 легковий автомобіль виїхав за межі проїжджої частини і перекинувся. П'ятирічний хлопчик зазнав травм внаслідок аварії. Дитину доставили в лікарню.

В поліції цю версію поки не коментують. "Всі подробиці будуть з'ясовувати слідчі", — зазначили у відомстві.

Як повідомляє "7 канал", Volkswagen загадковим чином перескочив 20-сантиметровий бордюр, перекинувся і впав під балконом першого поверху.

ДТП в Одесі. Фото: 7 каналДТП в Одесі. Фото: 7 канал

За словами очевидців, водій був нетверезий і через кілька хвилин зник у невідомому напрямку.

Як повідомляли Українські Новини, 1 людина загинула і 6 госпіталізовано в середу через дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) за участю пасажирського маршрутного мікроавтобуса "Доброслав – Одеса" на 21-му км Старокиївського шосе в Одеській області.

Раніше в Одеській області переповнена маршрутка врізалася у вантажівку, загинули 9 осіб.

Більше новин про: ДТП ДТП в Одеській області ДТП з дитиною ДТП в Одесі

Архів
Новини
Вчені випадково знайшли давно загублене "золоте місто" Ельдорадо 21:23
Більше 50 слонів загинуло голодною смертю у найбільшому національному парку Зімбабве 21:07
Ходяча пивоварня: організм чоловіка вісім років самостійно виробляв алкоголь 20:45
У Хмельницькій області завідуюча психоневрологічним інтернатом змушувала пацієнтів працювати на її сина 20:37
ДТП в Одесі. Фото: 7 канал
В Одесі з висоти впав автомобіль з 5-річною дитиною, водій втік 20:26
більше новин
Хмельницька АЕС. Фото: klyuch.com.ua
Аварія на Хмельницькій АЕС: слідство підозрює диверсію 16:43
Гончарук сексуально домагався до молодого співробітника свого апарату, - Мосійчук 19:20
У Чехії контррозвідка викрила російську шпигунську мережу 16:43
Водійські права в Україні видаватимуть по-іншому: правила видачі 13:03
У Запорізькій області чоловік нацькував на поліцейських собаку 19:10
більше новин
Гончарук сексуально домагався до молодого співробітника свого апарату, - Мосійчук 19:20
Юрій Луценко. Скріншот: Михайло Добкін/Facebook
Луценко вчить англійську в елітній школі на березі Темзи 23:50 Інфографіка
Хмельницька АЕС. Фото: klyuch.com.ua
Аварія на Хмельницькій АЕС: слідство підозрює диверсію 16:43
Мінсоцполітики може перевіряти умови життя кандидатів на житлові субсидії 13:54
Екс-міністр аграрної політики Кутовий загинув в авіакатастрофі 18:40
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok