В Одесі з висоти впав автомобіль з 5-річною дитиною, водій втік

Сьогодні, 22 жовтня, в Одесі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Академічній вулиці перекинувся автомобіль, в якому перебувала дитина.

Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції Одеській області, пише "Думська".

О 16:26 легковий автомобіль виїхав за межі проїжджої частини і перекинувся. П'ятирічний хлопчик зазнав травм внаслідок аварії. Дитину доставили в лікарню.

В поліції цю версію поки не коментують. "Всі подробиці будуть з'ясовувати слідчі", — зазначили у відомстві.

Як повідомляє "7 канал", Volkswagen загадковим чином перескочив 20-сантиметровий бордюр, перекинувся і впав під балконом першого поверху.

ДТП в Одесі. Фото: 7 канал

За словами очевидців, водій був нетверезий і через кілька хвилин зник у невідомому напрямку.

Як повідомляли Українські Новини, 1 людина загинула і 6 госпіталізовано в середу через дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) за участю пасажирського маршрутного мікроавтобуса "Доброслав – Одеса" на 21-му км Старокиївського шосе в Одеській області.

Раніше в Одеській області переповнена маршрутка врізалася у вантажівку, загинули 9 осіб.