ДТЕК випустить "зелені" єврооблігації

Компанія "ДТЕК ВДЕ" розглядає можливість випуску єврооблігацій з метою інвестування проектів поновлюваних джерел енергії (ВДЕ).

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"ДТЕК ВДЕ" розглядає можливість випуску "зелених" бондів, щоб залучити кошти в існуючі та майбутні проекти відновлюваної енергетики", - йдеться в ньому.

При цьому наголошується, що залучені кошти не будуть використані для будь-якої діяльності, пов'язаної з вугільною промисловістю чи викопним паливом.

Також ДТЕК має намір впровадити систему публічної звітності, в якій будуть відображатися розподіл коштів по проектах і опис самих проектів.

"ДТЕК ВДЕ" зобов'язався проводити щорічний аудит незалежним аудитором, таким як Sustainalytics, який провів експертизу компанії і оцінює (щорічний аудит) як кращу ринкову практику", - зазначили в Sustainalytics.

У свою чергу в ДТЕК підкреслили, що залучення єврооблігацій проекти ВДЕ продемонструє світовим інвесторам професіоналізм українських компаній і дасть робочий механізм для фінансування проектів з переходу країни до енергобалансу з більш низьким СО2.

При цьому компанія розглядає можливість розміщення стандартних єврооблігацій, залучених у проекти ВДЕ.

Sustainalytics є світовим лідером у дослідженнях і рейтингування компаній та організацій у сфері ESG (Environmental. Social. Governance) та корпоративного управління.

Як повідомляли Українські Новини, ДТЕК планує випуск єврооблігацій на понад 300 млн доларів.

Відзначимо, в Україні 65% коштів, виплачених державою за альтернативну енергію в 2018 році, пішли десяти бізнес-груп, в першу чергу - електростанціям, які перейшли від братів Клюєвих китайської держкорпорації CNBM, холдингу Ахметова, а також ВЕС шведсько-українського бізнесмена Карла Стурена.