ДТЭК планирует выпуск еврооблигаций на более $300 млн

Энергетическая компания DTEK Renewables B.V., в которой сконцентрированы все активы возобновляемой энергетики бизнесмена Рината Ахметова, собирается выпустить еврооблигации на более 300 млн долларов.

Об этом сообщило интернет-издание "Экономическая правда".

В ДТЭК прямо не подтвердили и не опровергли эту информацию.

"Компания рассматривает возможность реализации различных эффективных инструментов инвестирования в проекты "зеленой энергетики". Мы будем раскрывать детали по итогам финализации соглашений", - заявила пресс-служба ДТЭК.

Ранее, бывший народный депутат Украины Сергей Лещенко, на своем Telegram-канале сообщал о планах ДТЭК ВИЭ по выпуску еврооблигаций на сумму 350 млн долларов.

По его мнению, таким образом Ахметов хочет перестраховаться от снижения "зеленого тарифа", привлечь средства на развитие новых электростанций и подкрепить иностранными инвесторами защиту по делу ценообразующей формулы "Роттердам+".

Отметим, в Украине 65% средств, выплаченных государством за альтернативную энергию в 2018 году, пошли десяти бизнес-группам, в первую очередь - электростанциям, которые перешли от братьев Клюевых китайской госкорпорации CNBM, холдингу Ахметова, а также ВЭС шведско-украинского бизнесмена Карла Стурена.

Ранее СМИ сообщали о главных бенефициарах "зеленого тарифа" в Украине.