Через масові протести у Чилі МЗС України порадило туди не їздити

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від поїздок в Чилі через масові протести.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МЗС, передають Українські Новини.

Зазначається, що уряд Чилі ввів надзвичайний стан і комендантську годину в Сантьяго, Вальпараїсо і Консепсьйоне з 19 жовтня.

Причинами стали масові протестні акції, які супроводжуються мародерством і блокуванням важливих об'єктів життєзабезпечення.

Українцям, які вже побували в країні, рекомендується проявляти підвищену пильність і обережність, обмежити пересування по країні, уникати відвідування місць масового скупчення людей, не брати участі в акціях протесту і демонстраціях, не здійснювати несанкціоновану фото і відеозйомку, а також не вступати в дискусії з місцевими жителями.

За повідомленнями зарубіжних ЗМІ, в Чилі проходять масові протести проти загальної економічної нерівності й підвищення цін на метро в столиці Саньтяго на 30 песо (1 гривня).

Через заворушення в країні загинули 11 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, 16 жовтня через масові протести МЗС рекомендував українцям утриматися від поїздок до Барселони (Іспанія).

В аеропорту Барселони десятки людей постраждали, сотня рейсів скасовано. Раніше в ході заворушень в Каталонії постраждало більше 50 людей, 12 було затримано.