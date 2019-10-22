підписатися на розсилку
24.75 25.15
27.45 28.05
˟
22 жовтня 2019, вівторок, 10:51 11
Кабмін 2019-10-22T13:45:04+03:00
Українські Новини
Міністр інфраструктури Криклій отримав першу зарплату в три рази більше окладу

Міністр інфраструктури Криклій отримав першу зарплату в три рази більше окладу

зарплати чиновників, Владислав Криклій
Владислав Криклій. Фото: Vladyslav Kryklii/Facebook
Владислав Криклій. Фото: Vladyslav Kryklii/Facebook

Перша заробітна плата міністра інфраструктури Владислава Криклія за вересень становить 55,4 тис. гривень, його заступників - від 4,6 тис. до 50,5 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 78,3 тис. гривень.

Про це сказано у відповіді Міністерства інфраструктури на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Криклію у вересні, становить 55 389 гривень, з них посадовий оклад становить 16 000 гривен, надбавка за вислугу років - 2 400 гривень, надбавка за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці - 3 200 гривень, премія за вересень - 16 000 гривен, надбавка за інтенсивність праці - 16 000 гривень, перерахунок за попередній період - 1 063 гривні, індексація - 726 гривень.

Сума утриманих податків становить 10 800 гривень.

Фактична сума коштів, одержана міністром, становить 44 588 гривень.

Зарплата заступників міністра інфраструктури Юрія Лавренюка становить 50 580 гривень, Віктора Довганя - 26 940 гривень, Олександри Клітіної - 4 666 гривень, держсекретаря Андрія Галущака - 78 322 гривні.

Нагадаємо також, що новий міністр інфраструктури Криклій назвав ідею Омеляна з "Гіперлупом" абсурдною.

Більше новин про: зарплати чиновників Владислав Криклій

Архів
Новини
Єгор Чечеринда: Сподіваюся, хоч цей дебілізм "один жетон в одні руки" тепер скасують 14:13 Думка
Російської електроенергії в Україні тільки 1%, - Герус 14:04
Мінсоцполітики може перевіряти умови життя кандидатів на житлові субсидії 13:54
Пєсков поскаржився, що "нормандскому формату зараз важко" і звинуватив одну з сторін в непостійності 13:36
Світові модельєри заговорили про шкоду штучного хутра через його шкідливий вплив на екологію 13:25
більше новин
Хмельницька АЕС. Фото: klyuch.com.ua
Аварія на Хмельницькій АЕС: слідство підозрює диверсію 16:43
Гончарук сексуально домагався до молодого співробітника свого апарату, - Мосійчук 19:20
У Чехії контррозвідка викрила російську шпигунську мережу 16:43
У Запорізькій області чоловік нацькував на поліцейських собаку 19:10
САП свідомо приховує від суду результати експертизи по "Роттердам+", що підтверджують обґрунтованість формули, - адвокат 12:14
більше новин
Гончарук сексуально домагався до молодого співробітника свого апарату, - Мосійчук 19:20
Юрій Луценко. Скріншот: Михайло Добкін/Facebook
Луценко вчить англійську в елітній школі на березі Темзи 23:50 Інфографіка
Хмельницька АЕС. Фото: klyuch.com.ua
Аварія на Хмельницькій АЕС: слідство підозрює диверсію 16:43
Екс-міністр аграрної політики Кутовий загинув в авіакатастрофі 18:40
Гладковський вийшов з СІЗО, але продовжує голодування, - адвокат 15:45
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok