Міністр інфраструктури Криклій отримав першу зарплату в три рази більше окладу

Перша заробітна плата міністра інфраструктури Владислава Криклія за вересень становить 55,4 тис. гривень, його заступників - від 4,6 тис. до 50,5 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 78,3 тис. гривень.

Про це сказано у відповіді Міністерства інфраструктури на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Криклію у вересні, становить 55 389 гривень, з них посадовий оклад становить 16 000 гривен, надбавка за вислугу років - 2 400 гривень, надбавка за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці - 3 200 гривень, премія за вересень - 16 000 гривен, надбавка за інтенсивність праці - 16 000 гривень, перерахунок за попередній період - 1 063 гривні, індексація - 726 гривень.

Сума утриманих податків становить 10 800 гривень.

Фактична сума коштів, одержана міністром, становить 44 588 гривень.

Зарплата заступників міністра інфраструктури Юрія Лавренюка становить 50 580 гривень, Віктора Довганя - 26 940 гривень, Олександри Клітіної - 4 666 гривень, держсекретаря Андрія Галущака - 78 322 гривні.

Нагадаємо також, що новий міністр інфраструктури Криклій назвав ідею Омеляна з "Гіперлупом" абсурдною.