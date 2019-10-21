У "Борисполі" припиняли обслуговування в терміналах аеропорту. Працювала надзвичайна комісія

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" (Київська область) відбулося вивільнення летючих шкідливих речовин і на його території працювали рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Обслуговування в терміналах аеропорту було припинено.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби аеропорту на сторінці в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"У зв'язку з обробкою полів у зоні діяльності аеропорту і навколишньої місцевості аміакомісткими речовинами за попередніми оцінками відбулося вивільнення летючих шкідливих речовин", - сказано в ньому.

Наголошується, що призупиняли роботу аеропорту до отримання висновків за результатами роботи рятувальників, які з'ясували, що якість повітря відповідає допустимим нормам. Наразі аеропорт "Бориспіль" працює в штатному режимі.

Як повідомляли Українські Новини, Київ отруєний чадним газом, а повітря забруднене вже більше, ніж у Пекіні. Також Гончарук заявляє, що офіційні дані про аномальне забруднення повітря в Україні відсутні.

Тим часом Київрада запевняє, що у столиці немає перевищення рівня вуглекислого газу.