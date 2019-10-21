У Запорізькій області чоловік нацькував на поліцейських собаку

2 співробітників Національної поліції госпіталізовано в ніч на понеділок через укуси, отримані від нацькованого на них підозрюваним собаки в Мелітопольському районі Запорізької області.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба поліції області.

За даними відомства, в ніч з 20 на 21 жовтня два інспектора сектору реагування патрульної поліції виїхали на виклик в Мелітопольський район.

Коли вони прибули на місце, то господар приватного будинку навмисно спустив на них свою собаку.

Поліцейські доставлені в лікарню, 47-річного господаря собаки затримали.

Відкрито досудове виробництво за ознаками ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Як повідомляли Українські Новини, в Києві патрульні застрелили бійцівського пса який за зауваження покусав чоловіка в супермаркеті.

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