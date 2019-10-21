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  • Вперше в історії кількість мільйонерів у Китаї виявилося більше, ніж у США
21 жовтня 2019, понеділок, 17:09 21
Світ 2019-10-21T19:15:03+03:00
Українські Новини
Вперше в історії кількість мільйонерів у Китаї виявилося більше, ніж у США

Вперше в історії кількість мільйонерів у Китаї виявилося більше, ніж у США

США, Китай, Credit Suisse, Найбагатші люди, Швейцарський банк
Гроші.
Гроші.

В 2019 році Китай вперше в історії обігнав США за кількістю багатих людей. Про це повідомляє видання "Гордон.uа" з посиланням на дослідження швейцарського банку Credit Suisse.

Згідно з результатами дослідження, в Китаї проживає близько 100 млн осіб, що володіють 10% світового багатства, в той час, як у США налічується майже 99 млн.

У звіті наголошується, що за кількістю мільйонерів, США все ще на вище Китаю. Відзначається, що штатах близько 18,6 млн людей володіють статком понад $1 млн, в Китаї – 4,4 млн.

За підрахунками Credit Suisse, 2,8 млрд дорослих жителів Землі (56,6% населення) розташовують станом менше $10 тис. На цю категорію припадає 1,8% світового багатства.

Всього в світі налічується 46,8 млн мільйонерів, це менше 1% дорослого населення планети. Загальний статок найбагатших людей світу оцінюється в $158,3 трлн, що відповідає 44% всього світового багатства. Credit Suisse класифікує багатих людей з капіталом від $109,4 тис.

Як повідомляли Українські Новини, раніше найбагатші люди світу збідніли через Трампа на $35 млрд.

Крім того, стан 8 найбагатших людей світу перевищує доходи більше половини населення планети.

Також зазначалося, що Рінат Ахметов вважається найбагатшим українцем за версією Forbes.

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