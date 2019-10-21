Аварія на Хмельницькій АЕС: слідство підозрює диверсію

Служба безпеки України почала розслідувати як диверсію пошкодження турбогенератора Хмельницької атомної електростанції (Нетішин, Хмельницька область)

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Зазначено, що кримінальне провадження СБУ відкрито 30 серпня поточного року за ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу.

"...в 2019 році посадові особи Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» та його структурних підрозділів при проведенні ремонту генератора турбогенератора енергоблоку № 1 відокремленого підрозділу «Хмельницька АЕС» з метою ослаблення держави вчинили умисні дії, спрямовані на пошкодження об'єкта, що має важливе народногосподарське значення", - сказано в тексті клопотання слідчого СБУ.

Так у липні 2018 року на підставі регламенту виконання ремонту комісія електроцеху ХАЕС сформувала попередній обсяг робіт, зокрема, зняття торцевих щитів генератора, виведення ротора, огляд в доступних місцях обмотки статора, дефектація вузлів і елементів, контрольні перевірки і випробування, заміна витратних матеріалів, складання і випробування генератора.

Проведення ремонтних робіт генератора здійснювалося працівниками "Атомремонтсервісу" у відповідності з технологічною документацією електрогенератора.

Акт приймання електрогенератора з ремонту підписаний 29 липня поточного року.

З цього дня почалася підготовка електрогенератора до введення в експлуатацію.

14 серпня у відповідності з робочою програмою пускових випробувань блоку генератор-трансформатора почалося проведення передпускових операцій з виведення енергоблока № 1 ХАЕС.

В ході виконання робочої програми в 21:48 14 серпня сталося пошкодження турбогенератора.

Пошкодження відбулося в результаті міжфазного короткого замикання обмотки статора турбогенератора, а саме відбулося пошкодження елементів статора і ротора.

Інші складові частини турбогенератора пошкоджені не були, а тільки забруднені продуктами термічного пошкодження.

Також виявлено, що в напірному фторопластовом шлангу нижнього стрижня 41Н статора знаходиться сторонній предмет (тампон), який, можливо, став причиною того, що дистилят не потрапляв у водяну камеру стрижня і не забезпечив штатне його охолодження, що призвело до перегріву нижнього стрижня.

Тампон долучений до матеріалів кримінальної справи і визнаний речовим доказом.

У середині жовтня суд за клопотанням СБУ призначив судово-трасологическую експертизу, яка повинна встановити, як утворилося пошкодження генератора і як тампон потрапив в шланг при ремонті.

Як повідомляли Українські Новини, у серпні ХАЕС відстрочила підключення енергоблоку №1 до енергомережі на 3 місяці через пошкодження турбогенератора.

Раніше Державна інспекція ядерного регулювання продовжила термін експлуатації енергоблоку №1 Хмельницької атомної електростанції (ХАЕС, Нетішин, Хмельницька область) до 13 грудня 2028 року.

У складі Хмельницької АЕС працює 2 енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2 000 МВт (підключені в 1987 і 2004 роках).