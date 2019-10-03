Из-за повреждения на энергоблоке Хмельницкой АЭС открыто уголовное дело

Министерство энергетики и защиты окружающей среды заявляет, что в связи с повреждением турбогенератора на энергоблоке №1 Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС, Нетешин, Хмельницкая область) было возбуждено уголовное дело.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українські Новини.

"Сейчас осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, в рамках которого в соответствии со ст. 93 Уголовно-процессуального кодекса Украины были изъяты посторонние предметы, которые были обнаружены во время разборки турбогенератора, для осуществления экспертного исследования", - говорится в нем.

Сообщается, что 14 августа энергоблок №1 после проведения планового среднего ремонта был переведен в аварийный ремонт из-за повреждения турбогенератора.

Как сообщали Українські Новини, в конце августа Хмельницкая атомная электростанция (ХАЭС, Нетешин, Хмельницкая область) отсрочила подключение энергоблока №1 к энергосети на 3 месяца в связи с повреждением турбогенератора.

Ранее Хмельницкая атомная электростанция (ХАЭС, Нетешин, Хмельницкая область) 27 сентября в 0:13 отключила энергоблок №2 для проведения среднего планово-предупредительного ремонта.