подписаться на рассылку
25 25.65
27.2 28.05
˟
03 октября 2019, четверг, 20:40 367
Экономика 2019-10-03T20:42:52+03:00
Українські Новини
Из-за повреждения на энергоблоке Хмельницкой АЭС открыто уголовное дело

Из-за повреждения на энергоблоке Хмельницкой АЭС открыто уголовное дело

ХАЭС. Фото: klyuch.com.ua
ХАЭС. Фото: klyuch.com.ua

Министерство энергетики и защиты окружающей среды заявляет, что в связи с повреждением турбогенератора на энергоблоке №1 Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС, Нетешин, Хмельницкая область) было возбуждено уголовное дело.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українські Новини.

"Сейчас осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, в рамках которого в соответствии со ст. 93 Уголовно-процессуального кодекса Украины были изъяты посторонние предметы, которые были обнаружены во время разборки турбогенератора, для осуществления экспертного исследования", - говорится в нем.

Сообщается, что 14 августа энергоблок №1 после проведения планового среднего ремонта был переведен в аварийный ремонт из-за повреждения турбогенератора.

Как сообщали Українські Новини, в конце августа Хмельницкая атомная электростанция (ХАЭС, Нетешин, Хмельницкая область) отсрочила подключение энергоблока №1 к энергосети на 3 месяца в связи с повреждением турбогенератора.

Ранее Хмельницкая атомная электростанция (ХАЭС, Нетешин, Хмельницкая область) 27 сентября в 0:13 отключила энергоблок №2 для проведения среднего планово-предупредительного ремонта.

Больше новостей о: Хмельницкая АЭС Энергоблок Министерство энергетики и защиты окружающей среды

Архив
Новости
Одесский Отелло: Мужчина сжег дом бывшей жены и собрался бежать на Донбасс 20:56
Рада направила на доработку закон о "Пласте" 20:46
Из-за повреждения на энергоблоке Хмельницкой АЭС открыто уголовное дело 20:40
В Индии радикалы похитили прах Махатмы Ганди и оставили сообщение на стене 20:08
Смешко, Кличко и Пальчевский – лидеры на выборах мэра Киева 20:04 Пресс-релиз
больше новостей
Рада разрешила ВСУ применять боевую технику до введения военного положения и после 19:40
В полиции опубликовали видео спецоперации под Киевом, во время которой застрелили грузина 21:50
Рекордное падение гривны: НБУ показал официальный курс валют посреди недели 05:48
Рябошапка сделал выговор Луценко 14:02 Документ
Яценюк открестился от должности вице-премьера в новом правительстве Зеленского 15:33
больше новостей
Рада разрешила ВСУ применять боевую технику до введения военного положения и после 19:40
Зеленский и Круз. Фото: Офис Президента
В американском шоу посмеялись над встречей Круза с Зеленским 20:10
Договор на переработку давальческого сырья с ООО "АгроГазТрейдинг" вернул ОПЗ на международные рынки 09:01
Данилюк считает, что Богдан должен подать в отставку 18:39
Журналисты "112 Украина", NewsOne и ZIK заклеили рты в знак протеста против попыток закрыть каналы 13:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok