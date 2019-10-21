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  • Щоб не списали: в Індії студентам коледжу наділи коробки на голову під час складання іспиту
21 жовтня 2019, понеділок, 16:24 54
Світ 2019-10-21T19:15:03+03:00
Українські Новини
Щоб не списали: в Індії студентам коледжу наділи коробки на голову під час складання іспиту

Щоб не списали: в Індії студентам коледжу наділи коробки на голову під час складання іспиту

Індія, іноземні студенти, Іспити, Система освіти
Індійські студенти писали іспит з коробкою на голові.Фото:Twitter/Siddharth Chatterjee
Індійські студенти писали іспит з коробкою на голові.Фото:Twitter/Siddharth Chatterjee

В одному з населених пунктів Індії в Хавері штату Карнатака, викладачі коледжу вирішили проексперементувати нову методику складання іспитів: студенти написали екзамен з хімії з картонними коробками на головах, в цілях відсутності плагіату робіт. Про це передає CNN.

У навчальному закладі аргументували, що коробки були з розрізом тільки спереду. Їх застосували для запобігання списування у сусіда. За словами представників коледжу, студенти самі погодилися і навіть принесли коробки з собою, однак, ті, хто не хотів – коробки не одягав.

У коментарі журналістам представники навчального закладу заявили, що шкодують про застосування "незвичайної техніки антимошенничества", і відзначили, що міра була "експериментальної".

Як повідомляли Українські Новини, раніше українка письмово звернулася до дирекції школи з проханням замінити її синові уроки російської мови на французську.

Також МОЗ назвав корисним перегляд розважальних серіалів і художніх фільмів про лікарів як "корисного формату навчання" для медичних працівників.

 

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