Щоб не списали: в Індії студентам коледжу наділи коробки на голову під час складання іспиту

В одному з населених пунктів Індії в Хавері штату Карнатака, викладачі коледжу вирішили проексперементувати нову методику складання іспитів: студенти написали екзамен з хімії з картонними коробками на головах, в цілях відсутності плагіату робіт. Про це передає CNN.

У навчальному закладі аргументували, що коробки були з розрізом тільки спереду. Їх застосували для запобігання списування у сусіда. За словами представників коледжу, студенти самі погодилися і навіть принесли коробки з собою, однак, ті, хто не хотів – коробки не одягав.

У коментарі журналістам представники навчального закладу заявили, що шкодують про застосування "незвичайної техніки антимошенничества", і відзначили, що міра була "експериментальної".

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