Министерство здравоохранения Украины (МОЗ) считает, что просмотр развлекательных сериалов и художественных фильмов про врачей является "полезным форматом обучения" медицинских сотрудников.

Об этом говорится на официальной странице министерства в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Большинство медиков скептически воспринимают сериалы и фильмы о врачах. В то же время, просмотр сериалов может быть не просто приятным занятием, а и полезным форматом обучения. Герои медицинских сериалов используют не только популярные разговорные фразы, а и пользуются медицинскую терминологию, ведут диалоги с пациентами и тому подобное. Постепенно вы запомните много новых слов и фраз, а также научитесь быстро ориентироваться в том, о чем говорится из контекста.

"Доктор Хаус" (англ. House M.D.)

Сначала замысел авторов был достаточно простым: некий Шерлок Холмс в ипостаси врача еженедельно спасает от смерти пациентов с редкими или очень опасными заболеваниями (и это не волчанка!). Казалось бы ничего нового, сериал мог стать одним из многих аналогичных. Но игра актера Х. Лори, сумел мастерски изобразить и передать внутренний мир своего героя - несчастного циничного мизантропа, борящегося со своей болью и зависимостью, но одновременно являющегося гениальными врачом - принесла сериала чрезвычайную популярность. Как правило, зритель наблюдает, как команда врачей пытается поставить диагноз, используя метод дифференциальной диагностики, а доктор Хаус руководит этим процессом. Несмотря на то, что медицина является важной частью сериала, действие часто принимает черты детективного жанра.

Съемки: 2004-2012 года, 8 сезонов

Страна: США

Продолжительность серии: 40-45 мин

"Анатомия Грей", иногда "Анатомия страсти" (англ. Grey's Anatomy)

"Анатомия Грей" - это еще один чрезвычайно популярный американский медико-драматический сериал, в котором рассказывается о жизни интернов, ординаторов и их наставников, стрательно работающих в больнице Грейс Мерси Вест в Сиэтле, штат Вашингтон. Среди начинающих врачей особенно выделяется молодая женщина по имени Мередит Грей, которая пошла по стопам своей матери - известного хирурга Эллис Грей. С появления на экранах 1-й серии в 2005 году, сериал неоднократно возглавлял мировые рейтинги и получил множество наград. Так, одной из особенностей "Анатомии Грей" является широкий актерский состав. Большинство критиков также отмечают соблюдение в сюжете баланса между профессиональной и личной жизни героев. Врачи ежедневно проводят сложные хирургические операции и заводят служебные романы, регистрируют медицинские записи и борются с проблемами личного характера и тому подобное.

Съемки: 2005 - продолжаются, 14 сезонов

Страна: США

Продолжительность серии: 40-45 мин

"Скорая помощь" (англ. ER от Emergency Room - "Отделение скорой помощи")

Сериал "Скорая помощь" выходил в эфир в течение 15 лет подряд, установив несколько рекордов: стал медицинской драмой, которая выходила в прайм-тайм эфир в течение длинного периода за всю историю американского телевидения, а также был номинирован на "Эмми" 124 раза (получил 23 победы). Отдельной особенностью был звездный состав актеров: в частности, Джордж Клуни и Джулианна Маргулис получили бешеную популярность именно благодаря главным ролям в "Скорой помощи". Сюжет сериала стал удачным сочетанием драматургии, комедии и экзистенциальных размышлений. Зрителей захватывают истории, происходящие в кабинете скорой помощи крупной городской больницы в Чикаго, штат Иллинойс. В центре сюжета - взаимоотношения врачей и пациентов, преподавателей и студентов, а также личной жизни главных героев.

Съемки: 1994-2009, 15 сезонов

Страна: США

Продолжительность серии: 45 мин

"Клиника" (англ. Scrubs)

"Клиника" - это известный во всем мире американский комедийный сериал ("ситком"), в основе сюжета которого находятся различные ситуации из жизни, учебы и работы молодых врачей, в частности Джона Дориана и его друга Кристофера Терка, которые в первых сериях только закончили обучение и стали интернами в клинике Sacred Heart. На фоне разнообразных трудностей как профессионального, так и личного характера, в этом сериале в довольно комической манере изображены трудовые будни медиков.

Съемки: 2001-2010, 9 сезонов

Страна: США

Продолжительность серии: 20-25 мин

"Сестра Джеки" (англ. Nurse Jackie)

"Медсестра Джеки" - американский медицинский сериал в жанре черной сатирической комедии. Главная героиня - волевая, талантливая, но очень "испорченная" женщина, в прошлом католичка, которая стала зависимой от сильных обезболивающих. Она хочет найти баланс между тяжелой работой в центральной Больнице Всех Святых в Нью-Йорке и сложной личной жизнью. Главная героиня является лучшей медсестрой в больнице, но страдает от зависимости и имеет большое количество различных проблем, и поэтому, каждая серия содержит как комические, так и драматические моменты. В сюжете раскрываются и характеры ряда других, не менее интересных, героев.

Съемки: 2009-2015, 7 сезонов

Страна: США

Продолжительность серии: 25-30 мин

"Части тела" (англ. Nip/Tuck)

"Части тела" - это телевизионный сериал, медицинская драма, в которой рассказывается о двух успешных пластических хирургах, друзей и совладельцах частной клиники "Макнамара-Трой" в Майами - Шона Макнамару и Кристиана Троя. У Шона есть жена, двое детей и он пытается преодолеть семейные трудности и предотвратить развод, а Кристиан - неугомонный ловелас, занимающийся теневыми коммерческими схемами, которые часто становятся причинами появления проблем в клинике. В отличие от большинства медицинских сериалов, сюжет "частей тела" развивается последовательно в виде повествования.

Съемки: 2003-2010, 6 сезонов

Страна: США

Продолжительность серии: 45-50 мин

"Доктор Мартин" (англ. Doc Martin)

"Доктор Мартин" - это один из лучших британских медицинских сериалов. У успешного сосудистого хирурга из Имперского колледжа Лондона развивается гемофобия (боязнь крови), поэтому он вынужден оставить профессию и пройти курс переквалификации. После этого он получает должность врача общей практики в тихом селе Портвенн (Portwenn) в графстве Корнуолл, где проводил детство и праздники со своей тетей. В основе сюжета - взаимоотношения врача с местными жителями. Несмотря на блестящий опыт, он не умеет ладить с людьми, раздражает пациентов. Поэтому доктор Мартин понимает, что для примирения с деревенской жизнью ему не обойтись без союзников - это начало забавных историй.

Съемки: 2004-2018, 9 сезонов

Страна: Великобритания

Продолжительность серии: 50 мин

Конечно, список можно продолжать: "Медики Чикаго" (Chicago Med), "Частная практика" (Private Practice), "Главный госпиталь"(General hospital), "Надежда Чикаго" (Chicago Hope), "Реанимация" (Code Black), "Проект Минди" (The Mindy Project), "Больница Никербокер" (The Knick), "Третья смена" (Third Watch) и другие", - говорится в сообщении.

Следует отдельно отметить, что в развлекательных сериалах и художественных фильмах про врачей допущено очень много ошибок именно с точки зрения медиков-провессионалов. Хотя в сообщении МОЗ данные факты не упомянуты. Кроме того, в сериалах и фильмах сознательно используется много киношных трюков и неточностей именно для зрелищности, не имееющих никакого отношения к реальной медицине. Приведем в пример 7 ошибок доктора Хауса, замеченных профессиональными медиками.

Правда, заметить подобные детали могут прежде всего врачи, работающие в системе здравоохранения США. Например, в "Докторе Хаусе" врачи диагностического отделения обычно сами проводят лабораторные тесты, требующие специального образования, диагностические операции и даже вскрытия, что не соответствует действительности. Еще они легко справляются с любым диагностическим оборудованием, что тоже далеко от реальности, но идет на пользу зрелищности сериала. Внимательные зрители замечают висящие вверх тормашками рентгеновские снимки, непонятные записи на бланках рецептов, ошибки в медицинских терминах и даже такую странную вещь, как некий "бактериальный вагиноз во рту" и другие, не менее удивительные и труднопроизносимые диагнозы.