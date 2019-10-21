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21 жовтня 2019, понеділок, 13:27 44
Судова влада 2019-10-21T15:30:02+03:00
Українські Новини
Апеляційний суд підтвердив виправдувальний вирок члену ВРП Гречківському

Апеляційний суд підтвердив виправдувальний вирок члену ВРП Гречківському

ГПУ, Климчук, Павло Гречківський, Апеляційний суд, Шевченківський райсуд Києва, Виправдувальний вирок
Павло Гречківський з адвокатами.
Павло Гречківський з адвокатами.

Київський апеляційний суд залишив в силі рішення Шевченківського районного суду Києва, який визнав невинним члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського у незавершеному замаху на шахрайство і виправдав його.

Про це Українським Новинам повідомила прес-секретар Гречківського Дар'я Глущенко.

"Київський апеляційний суд відхилив усі апеляційні скарги у справі Гречківського і залишив у силі виправдувальний вирок Шевченківського районного суду", - сказала вона.

За її словами, рішення було проголошено в понеділок і вступило в силу.

Апеляції розглядалися з квітня.

Апеляційні скарги подавали заступник генерального прокурора Юрій Столярчук, потерпілий Анжей Клімчук та його адвокати.

Як повідомляли Українські Новини, 30 жовтня 2018 року Шевченківський районний суд виправдав Павла Гречківського.

Суд визнав неприпустимими докази обвинувачення, відсутність складу злочину, порушення підслідності і численні процесуальні порушення при відкритті і розслідуванні цієї справи в Генпрокуратурі.

Справа проти члена ВРП була відкрита за ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (незавершений замах на шахрайство). Сам Гречківський неодноразово заявляв, що проти нього організована провокація. В суді свідками під присягою замовником справи був названий власник торговельних мереж АТБ Геннадій Буткевич. Зокрема, його причетність підтвердили показання свідка захисту Дмитра Суса.

21 вересня 2016 року був затриманий однокурсник Гречківського при передачі грошей від житомирського адвоката Анджея Климчука. За 15 хвилин до цього Гречківському, який в цей час перебував у Вищій раді юстиції, слідчий ГПУ доставив повістку про виклик до ГПУ як підозрюваного.

Обвинувальний акт був переданий в Шевченківський райсуд 3 жовтня 2017 року. В апеляцію справа надійшла в лютому 2019 року.

 

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