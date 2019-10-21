Переможці конкурсу у громадську раду при ДБР заявили про погрози з боку Труби і звернулися з цього приводу до ГПУ

Переможці конкурсу у громадську раду при ДБР заявили про погрози з боку Труби і звернулися з цього приводу до

Переможці голосування в громадську раду при Держбюро розслідувань Катерина Кувіта, Надія Корінна, Василь Апасов і Ростислав Попович просять генерального прокурора Руслана Рябошапку відкрити кримінальне провадження за фактом вчиненого на них тиску і погроз, що надійшли від директора ДБР Романа Труби.

Про це вони повідомили на прес-конференції, передають Українські Новини.

"Труба пригрозив переможцям голосування до складу Ради громадського контролю кримінальним провадженням і запропонував в жорсткій формі написати заяви про відмову брати участь у подальшій роботі ради. Відсутність РГК означає, що не буде створена Дисциплінарна комісія ДБР. Півтора року ДБР працює без Дисциплінарної комісії та директор бюро намагається зробити все можливе для того, щоб вона не заробила та не запрацювала Громадська рада. Ці дії призвели до кризи в ГБР. Ми подали заяву про скоєння злочину", - сказала Кувіта.

За словами Поповича, ДБР керує непрофесійна і випадкова людина.

"Щоб Ви розуміли, тракторист проводить складну операцію. Очевидно стає, що Трубі не потрібна ні РГК, ні Дисциплінарна комісія, ні Управління внутрішнього контролю. Розуміючи, що йому не потрібен контроль, він зібрав у п'ятницю усіх переможців у РГК і пригрозив, що буде притягувати нас до кримінальної відповідальності. Труба чинить тиск на членів РГК, на суспільство. Ми звернулися до генерального прокурора із заявою про вчинення злочину директором ДБР за статтею 365 Кримінального кодексу. Ми будемо вимагати, щоб Трубу притягнули до кримінальної відповідальності за свої дії. Ми будемо вимагати внести відомості про це до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - зазначив Попович.

Як повідомила Корінна, на даний момент не існує органу, який контролював би діяльність Державного бюро розслідувань.

"Розуміючи, що в РГК обрали тих, хто не буде виконувати його вказівки, Роман Труба вирішив зробити все, щоб ця рада не функціонувала. Він скликав нас, почав погрожувати нам кримінальним провадженням, звинуватив нас у тому, що за нас віддали більше голосів, ніж за інших. Це абсурд! Ніхто з нас не збирається відмовлятися від участі у формуванні РГК при ДБР. Тому ми подали до ГПУ заяву про кримінальне правопорушення, вчинене Романом Трубою. Ми переконані, що Труба робить все можливе, щоб ця Рада не запрацювала", - повідомила Корінна.

За її словами, через відсутність РГК, громадянин не може звернутися зі скаргами на дії ДБР.

У свою чергу Василь Апасов зазначив, що Трубу спіткала невдача, оскільки йому не дісталася "кишенькова" РГК.

Як повідомляли Українські Новини, екс-нардеп Чорновол принесла Трубі заяву про його ж злочин.

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження про можливе організоване неперсональне голосування за 13 членів Ради громадського контролю бюро.