Компанія BMW показала пейзажі київського Подолу у новій рекламі свого автомобіля

Компанія BMW випустила рекламу нової моделі передньопривідного автомобіля BMW 2 Series Gran Coupe, зняту в Києві. Відповідний ролик з'явився на офіційному YouTube-каналі концерну.

На відео видно Дарницький і недобудований Подільсько-Воскресенський мости, Поштову площу і подільську. набережну. Також деякі сцени знімали в маєтку графині Уварової на Липках.

BMW. Скріншот: YouTube/BMW

Концерн представить нову модель на автошоу в Лос-Анджелесі в листопаді 2019 року.

https://www.youtube.com/watch?v=OzEiagrlC9U" frameborder="0" allowfullscreen>

Як повідомляли Українські Новини, у Києві Apple зняли рекламу для нових бездротових навушників AirPods - Bounce.

Столиця України стала популярним місцем для зйомок кліпів серед популярних музикантів. Так, британська рок-група Bring Me The Horizon зняла свій перший за два роки кліп у Києві. Twenty One Pilots випустили відзнятий у Києві кліп Nico and the Niners. Також Майлі Сайрус презентувала кліп, в якому вона проїхалася на машині по Дарницькому мосту в Києві.

Ізраїльська співачка Нетта Бардзилай представила кліп на пісню Bassa Sababa, також знятий в столиці.