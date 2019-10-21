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21 жовтня 2019, понеділок, 11:57 11
Життя 2019-10-21T15:30:03+03:00
Українські Новини
Компанія BMW показала пейзажі київського Подолу у новій рекламі свого автомобіля

Компанія BMW показала пейзажі київського Подолу у новій рекламі свого автомобіля

BMW, Київ, Дарницький міст, Відеокліп

Компанія BMW випустила рекламу нової моделі передньопривідного автомобіля BMW 2 Series Gran Coupe, зняту в Києві. Відповідний ролик з'явився на офіційному YouTube-каналі концерну.

На відео видно Дарницький і недобудований Подільсько-Воскресенський мости, Поштову площу і подільську. набережну. Також деякі сцени знімали в маєтку графині Уварової на Липках.

BMW. Скріншот: YouTube/BMWBMW. Скріншот: YouTube/BMW

Концерн представить нову модель на автошоу в Лос-Анджелесі в листопаді 2019 року.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві Apple зняли рекламу для нових бездротових навушників AirPods - Bounce.

Столиця України стала популярним місцем для зйомок кліпів серед популярних музикантів. Так, британська рок-група Bring Me The Horizon зняла свій перший за два роки кліп у Києві. Twenty One Pilots випустили відзнятий у Києві кліп Nico and the Niners. Також Майлі Сайрус презентувала кліп, в якому вона проїхалася на машині по Дарницькому мосту в Києві.

Ізраїльська співачка Нетта Бардзилай представила кліп на пісню Bassa Sababa, також знятий в столиці.

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