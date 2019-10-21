Компанія BMW показала пейзажі київського Подолу у новій рекламі свого автомобіля

Компанія BMW випустила рекламу нової моделі передньопривідного автомобіля BMW 2 Series Gran Coupe, зняту в Києві. Відповідний ролик з'явився на офіційному YouTube-каналі концерну. На відео видно Дарницький і недобудований Подільсько-Воскресенський мости, Поштову площу і подільську. набережну. Також деякі сцени знімали в маєтку графині Уварової на Липках. BMW. Скріншот: YouTube\/BMW Концерн представить нову модель на автошоу в Лос-Анджелесі в листопаді 2019 року. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=OzEiagrlC9U" frameborder="0" allowfullscreen> Як повідомляли Українські Новини, у Києві Apple зняли рекламу для нових бездротових навушників AirPods - Bounce. Столиця України стала популярним місцем для зйомок кліпів серед популярних музикантів. Так, британська рок-група Bring Me The Horizon зняла свій перший за два роки кліп у Києві. Twenty One Pilots випустили відзнятий у Києві кліп Nico and the Niners. Також Майлі Сайрус презентувала кліп, в якому вона проїхалася на машині по Дарницькому мосту в Києві. Ізраїльська співачка Нетта Бардзилай представила кліп на пісню Bassa Sababa, також знятий в столиці.