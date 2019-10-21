У США конгресмени вимагають у Держдепу визнати "Азов" терористичною організацією

40 конгресменів просять Державний департамент США внести полк Національної гвардії "Азов" у список терористичних організацій. Про це сказано в повідомленні конгресмена від штату Нью-Йорк Макса Роуза в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

40 членів Палати Представників США підписали звернення до держсекретаря США Майка Помпео з вимогою внести "Азов" і 2 праворадикальні організації - Nordic Resistance Movement (Нордичний рух опору) зі Швеції і National Action (Національна дія) з Великої Британії - у список іноземних терористичних організацій. Звернення підписали конгресмени з різних американських штатів, всі вони належать до Демократичної партії.

"Батальйон Азов" є відомою ультранаціоналістичною міліцейською організацією в Україні, яка відкрито запрошує неонацистів у свої ряди... У відносно короткій історії цієї групи ООН зафіксувала порушення прав людини і випадки тортур. Незважаючи на ці факти, за даними ФБР, "Азов" рекрутує, радикалізує і тренує американських громадян роками", - сказано в листі.

Також конгресмени говорять про зв'язок між "Азовом" і терористом, який влаштував стрілянину в місті Крайстчерч у Новій Зеландії в березні. Зазначається, що у своєму маніфесті стрілок згадував, що тренувався разом із "Батальйоном Азов" в Україні й постійно носив символ, пов'язаний з ним.

У список іноземних терористичних організацій, куди вимагають включити "Азов", входять ІГІЛ, Аль-Каїда, Хамас, Хезболла, Боко Харам та інші. З європейських організацій у списку є ІРА (Ірландська республіканська армія) і ЕТА (терористична організація, яка виступає за незалежність Країни Басків).

Як повідомляли Українські Новини, екс-спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що Президент США Дональд Трамп не хотів зустрічатися з новим президентом України Володимиром Зеленським, вважаючи Україну корумпованою країною.