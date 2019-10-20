підписатися на розсилку
24.85 25.25
27.45 28.05
˟
20 жовтня 2019, неділя, 22:23 11
Силові структури 2019-10-21T00:15:01+03:00
Українські Новини
Італійці і румуни вийшли на риболовлю, але випадково припливли до України

Італійці і румуни вийшли на риболовлю, але випадково припливли до України

Дунай, Катер, Порушення кордону, Прикордонники, румуни
Затриманий румунський катер. Фото: Ізмаїльський прикордонний загін/Facebook
Затриманий румунський катер. Фото: Ізмаїльський прикордонний загін/Facebook

На українській ділянці річки Дунай поблизу села Стара Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області був затриманий катер з громадянами Румунії та Італії.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Ізмаїльського прикордонного загону, передають Українські Новини.

Згідно з ним, румунський цивільний катер обійшов острів Татару і зайшов в українську частину річки. Співробітники прикордонної служби на своєму катері наздогнали румунський і затримали його.

Як пояснили затримані громадяни Європейського союзу, на річку Дунай вони вийшли порибалити, але не зорієнтувалися і випадково запливли в українські води, незважаючи на навігаційні установки катеру.

Затриманий румунська катер. Фото: Ізмаїльський прикордонний загін/FacebookЗатриманий румунський катер. Фото: Ізмаїльський прикордонний загін/Facebook

За порушення державного кордону на іноземців складені процесуальні документи, катер вилучено до рішення суду.

Як повідомляли Українські Новини, в Одеської області на Дунаї зіткнувся круїзний лайнер з вантажним кораблем. Також у Чернівецькій області прикордонники відкрили вогонь через напад групи невідомих.

Тим часом Україна і Молдова ввели спільний контроль на ПП в Одеській області.

Більше новин про: Дунай Катер Порушення кордону Прикордонники румуни

Архів
Новини
Юрій Луценко. Скріншот: Михайло Добкін/Facebook
Луценко вчить англійську в елітній школі на березі Темзи 23:50 Інфографіка
Отримання субсидій спрощено для трьох категорій українців, - Кабмін 23:12
Екстазі, ефедрин, МДМА: елітні наркотики на 7 млн гривень вилучили у Чернівцях 22:46
Затриманий румунський катер. Фото: Ізмаїльський прикордонний загін/Facebook
Італійці і румуни вийшли на риболовлю, але випадково припливли до України 22:23
Вони пов'язані: Рябошапка зробив скандальну заяву про справи Гладковського і Пашинського 21:06
більше новин
У Луганській області 80 тис. жителів знову залишились без води 11:20
Михайло Бно-Айріян. Фото: Фейсбук/Михайло Бно-Айріян
Київський губернатор Бно-Айріян подав у відставку 11:33
Імпортована в Бурштинський енергоострів електроенергія продається на 26% дорожче виробленої на БуТЕС, - Бутенко 10:31
Олександр Гвоздик - Артур Бетербієв. Скринштр відео Інтера
Гвоздик нокаутом програв Бетербієву бій за два пояси чемпіона світу 09:44
Електронні РРО будуть безкоштовними, - голова податкової Сергій Верланов 12:41
більше новин
РФ визнала українців і білорусів "носіями російської мови", спростивши для них отримання громадянства 08:50
Михайло Бно-Айріян. Фото: Фейсбук/Михайло Бно-Айріян
Київський губернатор Бно-Айріян подав у відставку 11:33
Сьогодні київська підземка може змінити роботу через матч на НСК "Олімпійський" 12:00
Пенсійний фонд знизив показник середньої зарплати для пенсії 06:40 Інфографіка
Київська МАН і американська Intela домовилися щодо співпраці в освітніх інформтехнологіях 14:42
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok