Італійці і румуни вийшли на риболовлю, але випадково припливли до України

На українській ділянці річки Дунай поблизу села Стара Некрасівка Ізмаїльського району Одеської області був затриманий катер з громадянами Румунії та Італії.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Ізмаїльського прикордонного загону, передають Українські Новини.

Згідно з ним, румунський цивільний катер обійшов острів Татару і зайшов в українську частину річки. Співробітники прикордонної служби на своєму катері наздогнали румунський і затримали його.

Як пояснили затримані громадяни Європейського союзу, на річку Дунай вони вийшли порибалити, але не зорієнтувалися і випадково запливли в українські води, незважаючи на навігаційні установки катеру.

Затриманий румунський катер. Фото: Ізмаїльський прикордонний загін/Facebook

За порушення державного кордону на іноземців складені процесуальні документи, катер вилучено до рішення суду.

Як повідомляли Українські Новини, в Одеської області на Дунаї зіткнувся круїзний лайнер з вантажним кораблем. Також у Чернівецькій області прикордонники відкрили вогонь через напад групи невідомих.

Тим часом Україна і Молдова ввели спільний контроль на ПП в Одеській області.