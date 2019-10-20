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  • Скульптура кота Сифона тепер "охороняє" "Замок монстрів" в Одесі
20 жовтня 2019, неділя, 21:51 3
Життя 2019-10-20T22:01:09+03:00
Українські Новини
Скульптура кота Сифона тепер "охороняє" "Замок монстрів" в Одесі

Скульптура кота Сифона тепер "охороняє" "Замок монстрів" в Одесі

Скульптура, Одеса, кіт
Скульптура кота в Одесі. Фото:
Скульптура кота в Одесі. Фото: "Пушкінська"

На території "Замку монстрів" на Французькому бульварі Одеси з'явився новий мешканець - це скульптура кота по кличці Сифон. Створила його, як і багато інших скульптур в Одесі, художниця Тетяна Штикало, повідомляє "Пушкінська".

Прообразом скульптури послужив справжній кіт Сифон, якого 10 років тому від смерті врятувала сестра засновниці благодійного фонду "Корпорація Монстрів" Катерини Ножевнікової. Кіт переніс десяток операцій і вижив. І саме він першим зайшов у "Замок монстрів", коли його подарували фонду.

Одеська художниця Тетяна Штикало надихнулася цією історією і створила вже 12 скульптуру. Тепер Сифон став хранителем "Замку монстрів", який благодійний фонд планує відреставрувати незабаром.

Скульптура кота в Одесі. Фото: Скульптура кота в Одесі. Фото: "Пушкінська"

Як повідомляли Українські Новини, у Сіднеї український скульптор встановив величезне серце. Також в Івано-Франківську відкрили першу ковану скульптуру в повітрі.

Крім того, в Одесі з'явився пам'ятник з котиком "поколінню Instagram".

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